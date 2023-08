Bill Murray et Kelis se seraient séparés après deux mois de relation – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : DAVID SWANSON/EPA-EFE/Shutterstock/Christopher Polk/Shutterstock

Bill Murray72, et Kélis, 44 ans, ne seraient plus un objet ! Des sources proches du dossier ont déclaré Le soleil américain le 25 août, que c’était le hitmaker de « Milkshake » qui avait choisi de mettre fin à cette brève romance. « Kelis et Bill s’aimaient – ​​et s’aiment toujours, mais les choses ont suivi leur cours », a déclaré la source au moment de la séparation.

Malgré la rupture, la source a affirmé que chasseurs de fantômes La star et Kelis espèrent rester amicaux. « Ils ont tous les deux des horaires chargés et après une romance éclair, ils ont décidé de se séparer », ont-ils affirmé. « Ils espèrent rester amis mais envisagent également de reprendre leur vie en main. »

