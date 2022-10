Bill Murray a “pendu” Seth Green au-dessus d’une “poubelle” sur le plateau de SNL quand il avait 9 ans, selon l’acteur

Plusieurs des anciennes co-stars de Bill Murray ont dénoncé les bouffonneries prétendument inappropriées et désobligeantes de l’homme de 72 ans sur plusieurs plateaux de télévision et de cinéma.

La plus récente affirmation vient de l’acteur “Family Guy” Seth Green, qui allègue qu’en 1981, alors qu’il avait 9 ans sur le tournage de “Saturday Night Live” – que Murray était l’hôte invité – Murray “a suspendu” Green au-dessus d’une poubelle. avant de le lâcher aussitôt.

Dans l’émission “Good Mythical Morning”, Green dit qu’il était un peu dans l’émission pendant la saison de Noël.

“Alors, il m’a vu assis sur le bras de cette chaise et a fait tout un plat de ma place à sa place”, a déclaré Green à propos de Murray. “Et je me suis dit:” C’est absurde. Je suis assis sur le bras de ce canapé. Il y a plusieurs longueurs de ce canapé. Et il m’a dit : ‘C’est ma chaise.'”

“Ma mère dit, ‘Tu sais, depuis qu’il est la Bill Murray, vous devriez peut-être lui donner son siège “, se souvient Green. ” Et je dis ” C’est – je n’ai jamais été aussi indigné, qu’on me dise que le bras de cette chaise est – es-tu à ce point con? Tu es aussi impoli de dire à un enfant de 9 ans de sortir de ton — quel est ce jeu de puissance? ‘”

Les choses seraient devenues physiques, comme Green dit que Murray “m’a pris par les chevilles … m’a tenu à l’envers … il m’a pendu au-dessus d’une poubelle, et il a dit:” Les ordures vont dans la poubelle. “”

“Je criais”, se souvient-il, “et j’ai balancé mes bras et agité sauvagement, plein contact avec ses couilles, plein contact. Il m’a laissé tomber dans la poubelle, la poubelle tombe. J’étais horrifié. Je me suis enfui, caché sous la table de ma loge, et j’ai juste pleuré et pleuré”, a déclaré Green.

Maintenant âgé de 48 ans, Green dit qu’à l’époque, il n’avait “jamais été aussi gêné de ma vie”. Il a remercié les membres récurrents de la distribution Eddie Murphy et Tim Kazurinsky pour l’avoir ramené dans la zone après être apparemment venu dans sa chambre et avoir dit: “Hé, tout le monde sait que Bill est un con.”

Ils ont encouragé Green à être un professionnel, et c’est exactement ce que Green a fait.

Un représentant de Murray n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Plus tôt cette semaine, Rob Schneider a révélé dans le “Jim Norton & Sam Roberts Show” que Murray n’était pas fan de plusieurs de ses camarades de la série de sketchs comiques, ayant “détesté Chris Farley avec passion” ainsi qu’Adam Sandler .