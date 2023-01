Bill Morneau parle de ses différences avec le premier ministre Justin Trudeau

L’ancien ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, a déclaré qu’en ce qui concerne la politique d’aide à la pandémie de COVID-19, le premier ministre Justin Trudeau et les principaux conseillers de son bureau ont préféré « marquer des points politiques » plutôt que des justifications politiques, ce qui lui a donné l’impression d’être un « tampon en caoutchouc ». avant sa démission “inévitable”.

“Mon travail consistant à fournir des conseils et des orientations en matière fiscale s’était détérioré en servant de quelque chose entre une figure de proue et un tampon en caoutchouc”, écrit-il dans son nouveau livre, sorti le 17 janvier.

Dans une entrevue individuelle avec le correspondant politique en chef de CTV News, Vassy Kapelos, lors de son premier épisode de la période des questions de CTV, Morneau a parlé des tensions en coulisses qui ont précédé son départ très médiatisé, et a parlé de certaines des parties les plus révélatrices du livre, intitulées “Où aller d’ici : un chemin vers la prospérité canadienne”.

“C’est devenu insoutenable”, a déclaré Morneau en référence à ce qui était à l’origine de sa décision en août 2020 de démissionner à la fois en tant que ministre des Finances et député de Toronto Centre. Cette décision est intervenue six mois après le déploiement de l’aide COVID-19 du gouvernement fédéral et la controverse WE Charity.

À l’époque, malgré les affirmations du premier ministre selon lesquelles Morneau avait sa confiance, il y avait des fuites de sources suggérant une rupture croissante avec Trudeau, en partie sur la façon dont le gouvernement fédéral gérait les programmes de relance économique COVID-19. Programmes Morneau pense maintenant que les libéraux ont “probablement” dépensé trop.

“Les différences d’opinion, elles nous ont amenés à avoir des conclusions mutuelles sur la possibilité de travailler ensemble. Donc, qu’il s’agisse de fuites ou de cette différence de vision, je pense qu’il était assez inévitable que cinq ans pour moi, c’était une belle course, mais il était temps de passer à autre chose », a déclaré Morneau lors de l’entrevue.

Comme le révèle le livre, Morneau a estimé qu’avec le gouvernement Trudeau et le bureau du premier ministre (CPM), il était devenu préoccupé par la façon dont les choses étaient perçues au détriment d’une bonne politique, et comment cela a conduit à l’un des pires moments de sa vie politique.

Il écrit que même s’il est impressionné par le nombre de décisions politiques positives prises “à la volée” au début de la pandémie, alors que le gouvernement fédéral faisait face à des pressions pour répondre au cycle de nouvelles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et pour être perçu comme répondant aux besoins. des principales données démographiques des électeurs, telles que les personnes âgées, “les justifications politiques ont été rejetées au profit de la notation politique”.

“Nous avons perdu l’ordre du jour. Au cours de la période où les dépenses publiques les plus importantes en tant que part du PIB ont été effectuées dans les plus brefs délais depuis l’avènement de la Seconde Guerre mondiale, les calculs et les recommandations du ministère des Finances ont été fondamentalement ignorés en faveur de la popularité. concours », écrit-il.

Interrogé à ce sujet, Morneau a déclaré à Kapelos que, pour être juste envers les deux parties, ce que Trudeau et son équipe essayaient de faire était de s’assurer de manière appropriée que les Canadiens avaient la confiance qu’ils pouvaient surmonter les défis sanitaires et économiques de COVID-19, tandis que les responsables des finances réfléchissaient à la manière de faire passer l’économie à travers la pandémie.

“Je pense que l’un des fils conducteurs importants de mon livre… est que le défi de notre gouvernement moderne dans le cycle d’actualités 24h/24 et 7j/7 est quelque chose auquel les gens sont incités à réagir… Et quand vous faites cela, votre capacité à vous concentrer sur le long terme, votre capacité à vous concentrer sur la croissance de l’économie, votre capacité à vous concentrer sur la transition énergétique, votre capacité à vous concentrer non seulement sur une solution d’un an pour les soins de santé, mais sur une solution durable pour une génération est remise en question ,” il a dit.

Morneau a déclaré que c’est un point de vue qu’il partageait lorsqu’il était autour de la table du Cabinet et que c’est un défi auquel chaque gouvernement est confronté.

“Ce que je veux dire, c’est qu’une bonne politique peut être une bonne politique… C’est un défi permanent qui nécessite un leadership fort.”

A ÉTÉ TENSION AVEC TRUDEAU LE ‘TEMPS ENTIER’

L’ancien ministre des Finances commence son livre par un chapitre intitulé “Conversation dans une pièce vide”, dans lequel il détaille la conversation qu’il a eue à Rideau Cottage avec le premier ministre à l’été 2020 lorsqu’il a dit à Trudeau qu’il partirait .

Il écrit que c’était l’une des “très rares” fois où les deux avaient discuté de quelque chose en privé sans aucun autre conseiller ou source d’avocats dans la salle, ce qui “ne s’est tout simplement pas produit” dans le monde de Trudeau.

“Pratiquement tous les sujets dont vous vouliez discuter avec le Premier ministre – officiels ou informels, stratégie ou commérages – devaient être partagés en présence de membres de son personnel”, écrit-il.

Morneau écrit qu’il “fuyait un travail que j’avais aimé”, mais que les “différences” entre les deux étaient devenues trop importantes pour être surpassées. Il suggère dans le livre que si le couple avait une “relation plus solide” sur laquelle se rabattre, peut-être que les choses auraient pu être différentes.

Dans l’interview, Morneau a déclaré qu’il y avait une “tension saine” – comme il pense qu’il devrait y en avoir entre le ministre des Finances et le premier ministre – “pendant tout le temps” où ils étaient en poste ensemble. Mais, une fois qu’ils sont entrés dans “l’autocuiseur” de la pandémie, ces tensions se sont encore effilochées.

Morneau a déclaré qu’au début de la réponse du gouvernement à la COVID-19, les deux étaient “très alignés” pour s’entendre sur la nécessité de soutenir les Canadiens sans emploi. Mais, alors que les vagues de COVID-19 se poursuivaient, lui et le ministère des Finances étaient intéressés à essayer de déterminer comment les programmes d’aide de plusieurs milliards de dollars pourraient être réduits.

“Donc, c’était toute une différence d’opinion, et cela a vraiment conduit à une situation où la durabilité de notre relation était, n’était pas là.”

“L’UN DES PIRES MOMENTS DE MA VIE POLITIQUE”

L’un des exemples de divergences d’opinions que Morneau cite dans son livre est la façon dont les libéraux ont géré la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC).

Il écrit que la veille du dévoilement du programme, il avait présenté un ensemble de recherches effectuées par son département et lui-même, et avait estimé qu’il y avait un accord avec Trudeau sur la façon de procéder.

Mais ensuite, le lendemain matin, il a vu le Premier ministre dévoiler “avec une grande fierté” que “le montant d’argent mis à la disposition des entreprises individuelles via le CEWS… un chiffre nettement supérieur à celui que nous avions convenu était le plus élevé que nous devrions atteindre la veille!”

Morneau l’a qualifié de “l’un des pires moments de ma vie politique”.

« À un moment où je nous voyais prendre des décisions qui étaient plus importantes que je ne pensais dont nous avions besoin, c’était franchement extrêmement frustrant », a déclaré Morneau lors de l’entrevue. “Je pense qu’à ce moment-là, vous savez, cela a commencé à semer les graines d’un défi. Que nous n’allions tout simplement pas pouvoir récupérer.”

Le programme de subventions salariales a fini par être le plus cher de la série de programmes d’aide financière COVID-19, avec un récent rapport du vérificateur général fixant le prix à 100,7 milliards de dollars.

En fin de compte, comme il l’écrit dans le livre, Morneau a estimé que son travail “s’était détérioré pour servir de quelque chose entre une figure de proue et un tampon en caoutchouc”.

“Ce n’est pas pour ça que je voulais le poste de ministre des Finances, et ce n’est pas pour ça qu’il a été créé en premier lieu”, écrit-il.

REGRETS SUR LA MANIPULATION DE WE CHARITY?

Dans l’interview, on a également demandé à Morneau s’il avait des regrets sur la façon dont il avait géré une autre controverse politique majeure qui était en jeu avant son départ: l’affaire WE Charity.

Après avoir remboursé plus de 41 000 $ en frais de voyage pour deux pourboires que sa famille a pris avec l’organisme de bienfaisance, et s’excusant de ne pas s’être récusé des conversations du cabinet au sujet de la gestion par WE d’un programme de bourses aux étudiants de 912 millions de dollars, en 2021, le commissaire fédéral à l’éthique Mario Dion a conclu que Morneau s’était placé en situation de conflit d’intérêts « à plusieurs reprises » relativement au contrat.

Comme il l’a fait à l’époque, Morneau a déclaré que les motivations du gouvernement étaient de trouver un moyen au milieu du chaos de COVID-19, de soutenir les étudiants, mais il est désolé de ne pas être sorti de la salle lorsque le programme a été lancé.

“Bien sûr, j’aurais dû me récuser… J’étais clair alors, je suis clair dans le livre… J’aurais aimé faire différemment alors”, a-t-il déclaré. “Il se passait beaucoup de choses, mais nous pouvons toujours faire mieux. Et je pense qu’il est important de se rappeler qu’au gouvernement, cette responsabilité est, vous savez, une responsabilité durable.”

EST-CE QUE SON TEMPS EN POLITIQUE EST TERMINÉ ?

Lorsqu’on lui a demandé si maintenant, après avoir regardé en arrière, il envisagerait de retourner en politique, Morneau était évasif, mais a semblé indiquer qu’à ce stade, il se concentrait sur la recherche de moyens d’avoir un impact du secteur privé.

“Permettez-moi de dire que j’ai vraiment apprécié mon mandat. C’est excitant d’être au centre de ce qui se passe dans le pays. Mais plus important encore, c’est vraiment significatif de pouvoir avoir un grand impact sur le pays. Alors je J’ai beaucoup apprécié le temps passé à faire ça. Je pense qu’en ce moment, les choses que je peux faire, je pense que je peux ajouter plus de valeur en dehors de cette vie”, a-t-il déclaré.

Kapelos a suivi, demandant si cela signifie jamais, ou tout simplement pas maintenant.

“La politique est une question de timing. Et je pense que le moment pour moi maintenant est d’être de retour dans le secteur privé, de trouver un moyen d’avoir un impact là-bas”, a déclaré Morneau en réponse.

La période des questions de CTV a contacté le bureau de Trudeau pour commenter les accusations de Morneau et, au moment de la publication, n’a pas reçu de réponse.



