Bill Maher veut que les Américains suivent l’exemple de la musique country

Bill Maher se tourne vers un bon vieux passe-temps américain pour aider à guérir la nation.

Dans l’épisode de vendredi de En temps réel avec Bill MaherLe comédien a utilisé l’inclusion en constante évolution du genre musical country comme exemple de progrès alors qu’il exhortait les Américains à « reproduire cela à plus grande échelle ».

« Il suffit de regarder la musique. C’est peut-être la meilleure analogie pour décrire notre culture. Avant, je détestais la musique country – pour une très bonne raison, elle était nulle. Mais elle a changé, parce que les gens qui la faisaient ont changé. Ce n’est plus un plouc qui rigole et qui porte un costume à strass et qui aspire vaguement au retour de la ségrégation… pour l’essentiel. »

Citant Shaboozey et Post Malone comme signes de progrès dans le genre, Maher a ajouté : « Snoop Dogg et Willie Nelson ont tous deux le même passe-temps. »

« Lors des Grammy Awards de cette année, Luke Combs a interprété un duo avec Tracy Chapman, une femme noire homosexuelle, et personne n’a fui le bâtiment en hurlant. En fait, ils ont tous adoré. »

Maher a poursuivi : « Les gens aux gros chapeaux et ceux aux cheveux longs ne se détestent pas. Ils s’aiment et se respectent. Ils veulent travailler ensemble. Ne pouvons-nous pas reproduire cela à plus grande échelle en Amérique ? »

Bien que le sentiment soit positif, certains fans de country sont encore divisés après que Beyoncé ait été snobée par les CMA Awards pour ses débuts dans le genre Carter le cow-boy.

L’épisode de vendredi intervient alors que l’élection présidentielle de 2024 s’intensifie entre Kamala Harris et Donald Trump, avec un débat vice-présidentiel entre Tim Walz et JD Vance prévu sur CBS News le 1er octobre.