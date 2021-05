COVID-19 a mis à l’écart le comédien Bill Maher et, pendant au moins une semaine, son talk-show HBO, « Real Time with Bill Maher ».

Le compte Twitter « Real Time » a annoncé jeudi l’annulation de l’épisode de vendredi après que l’hôte entièrement vacciné « ait été testé positif lors des tests PCR hebdomadaires du personnel pour le COVID ». Le tweet continue que Maher « est asymptomatique et se sent bien ».

« La production » en temps réel « a pris toutes les précautions en suivant les directives du COVID CDC. Aucun autre membre du personnel ou membre d’équipage n’a été testé positif pour le moment », indique le tweet.

Maher, qui commentera assurément la situation à son retour à son émission, a tweeté grâce à des sympathisants plus tard jeudi, tout en notant qu’il ne se sent pas malade. Il a également déploré avoir manqué un épisode, mettant fin à une séquence qui, selon lui, avait commencé en 1993 avec une émission précédente, ABC’s « Politically Incorrect », et étendue à « Real Time », qui a été créée en 2003.

« Merci à tous de souhaiter que je me rétablisse – difficile à faire car je me sens parfaitement bien, mais je l’apprécie! Je suis très mécontent de mettre fin à ma séquence remontant à 1993 de ne jamais rater un épisode politiquement incorrect ou en temps réel. Eh bien, même Cal Ripken a dû en asseoir un à un moment donné », a-t-il écrit.

L’émission de vendredi devait inclure une entrevue individuelle avec l’astrophysicien Neil deGrasse Tyson, avec la table ronde hebdomadaire en studio avec l’expert en sécurité nationale Max Brooks et l’animateur de podcast Dan Carlin. Il sera reporté à une date ultérieure. Épisodes originaux de « Real Time » diffusés sur HBO les vendredis à 10 EDT / PDT et également diffusés sur HBO Max.

Suite:Sharon Osbourne s’exprime après avoir quitté «The Talk» dans une controverse raciale: «Je suis en colère. Je suis blessé.’

Maher, 65 ans, qui a souvent discuté de COVID lors d’interviews d’émissions et dans son stand-up d’actualité au début de chaque épisode « Real Time », a dirigé de nombreux épisodes depuis son domicile au cours des premiers mois de la pandémie avant de finalement retourner dans sa ville de télévision. studio à Los Angeles, les restrictions étant progressivement assouplies. Au fil du temps, « Real Time » a ajouté un nombre limité de membres du public du studio, tous testés pour COVID et portant des masques, comme l’a noté Maher pendant l’émission. Il a salué le retour du public.

L’hôte a été particulièrement heureux ces dernières semaines, car l’augmentation du nombre de vaccinations et la baisse du nombre de cas de COVID signifiaient le retour imminent des dates de comédie stand-up à travers le pays.

HBO n’a pas commenté au-delà du tweet de l’émission.

Suite:Ellen DeGeneres répond aux allégations « toxiques » sur le lieu de travail lors de la première interview télévisée depuis la planification de la sortie de l’émission