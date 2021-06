Bill Maher se trompe sur les excuses de Lin-Manuel Miranda

Bill Maher pense qu’il y a trop d’excuses en Amérique.

Il a fait cette affirmation à couper le souffle dans un récent épisode de son émission éponyme HBO en réponse à la réaction en ligne contre le réalisateur Lin-Manuel Miranda pour avoir choisi des Latinos à la peau claire dans les rôles principaux de l’adaptation à l’écran de la comédie musicale de Broadway « In the Heights ». » Le film est basé sur le quartier réel de New York, Washington Heights, qui abrite une communauté largement composée d’Afro-Latinos.

Miranda semblait prendre les plaintes à cœur et a présenté des excuses complètes, notant: « Je peux entendre la douleur et la frustration suscitées par le colorisme, de me sentir toujours invisible. » Il a exprimé son appréciation pour les commentaires et a promis de faire mieux à l’avenir.

Reste à voir si ses excuses seront acceptées. La plupart des personnes qui lui ont dit qu’il n’avait pas besoin de s’excuser ne sont pas des personnes dont l’existence a été blanchie à la chaux par une histoire et qui ont longtemps souffert d’un manque de représentation dans les médias et le divertissement.

Mais Maher n’était pas le seul offensé par la contrition de Miranda. Les médias sociaux étaient en effervescence avec des personnes faisant écho aux plaintes de l’hôte de HBO.

« S’il vous plaît, arrêtez de vous excuser. Vous êtes le gars qui a rendu les pères fondateurs noirs et hispaniques ! Je ne pense pas que vous ayez à vous excuser auprès de Twitter. … C’est pourquoi les gens détestent les démocrates », a déclaré Maher à ses panélistes. « Les gens n’avaient pas l’habitude de ramper et de s’excuser comme ça. »

Il a affirmé que « à un moment donné, les gens devront tenir tête à ces intimidateurs » parce que leur attitude est « Je peux vous faire ramper comme un chien et j’aime ça. »

Ces commentaires ont suscité des applaudissements vigoureux de la part du public de Maher, qui n’est pas exactement connu pour son conservatisme.

Il est vrai que les médias sociaux abritent de nombreux plaignants chroniques avec une capacité illimitée d’indignation pour la plus mineure des infractions. Il y a souvent un manque de perspective et de proportion. Il arrive également qu’une grande partie de ces personnes soient des conservateurs ou des libertaires avec d’énormes adeptes (c’est pourquoi le commentaire « c’est pourquoi les gens détestent les démocrates » semble quelque peu spécieux). Ces personnalités de droite tweetent de manière obsessionnelle sur la « foule réveillée » et les « flocons de neige » et leur disent d’arrêter de « pleurnicher », sans se rendre compte que leur chronologie Twitter est une corne d’abondance de plaintes, que ce soit à propos de la théorie critique de la race, « annuler la culture » ou d’autres affronts. Pour une raison quelconque, leur état de chagrin constant ne compte pas comme un « gémissement ».

Quelle est la différence entre la diatribe de Maher sur les excuses de Miranda et les gens sur Twitter se plaignant du colorisme dans le film de Miranda ? La seule chose qui les sépare est que Maher a une énorme plate-forme sur HBO et que les gens sur Twitter n’en ont pas. Où d’autre quelqu’un sans une telle plate-forme peut-il se plaindre de problèmes systémiques comme le colorisme – le problème grave et douloureux de la discrimination basée sur le teint de la peau – que sur les réseaux sociaux ? Pourtant, un seul type de critique est appelé « intimidation » ou « râle ».

Ce que beaucoup de gens appellent intimidation (ou dans d’autres cas, « annulation ») n’est souvent que de la critique ou des appels à la responsabilité. Il s’agit presque toujours de problèmes qui durent depuis longtemps et qui ont été soulevés jusqu’à la nausée pour tomber dans l’oreille d’un sourd. Oui, parfois les essaims de Twitter sont des réactions excessives. Ils peuvent être cruels et abusifs, et nous devons tous faire attention à ne pas récompenser ce genre d’activité.

Bien qu’il doive être stipulé que, contrairement aux idées reçues, les conservateurs sont tout aussi susceptibles de déclencher une tempête sur Twitter qu’une personne du côté gauche de l’allée. Quoi qu’il en soit, nous devrions être capables de faire la distinction entre une réaction brutale et excessive à une infraction mineure et un tollé destiné à sensibiliser à un problème grave. Après tout, #BlackLivesMatter et #MeToo n’auraient pas pu avoir le succès qu’ils ont eu sans Twitter.

Le grand nombre de personnes sur Twitter peut créer une réaction écrasante, voire effrayante. Je le sais parce que je les ai vécues, bien que inévitablement pour moi, de telles attaques sont venues de la droite.

Mais les gens qui expriment leur déception ou leurs critiques ne sont pas la même chose que l’intimidation. Oui, il y aura toujours des gens que vous ne pourrez pas satisfaire, mais ce n’est pas une raison pour ignorer les plaintes ou refuser de vous excuser lorsque vous reconnaissez que vous avez causé du tort ou blessé des gens.

Ne confondez pas « responsabilité » avec « annulation »

Parfois, les gens vous attaqueront alors que vous n’avez rien fait de mal, et c’est bien de les ignorer. Mais d’autres fois, ils auront des plaintes valables. Même si beaucoup dans les médias peuvent prétendre le contraire, nous possédons en fait la capacité de discerner la différence. Avoir une position aux yeux du public où vous pouvez exprimer vos idées est un privilège, et avec ce privilège vient la responsabilité d’essayer d’avoir de l’empathie pour les personnes qui n’ont pas cette plate-forme et pour qui le sujet de discussion pourrait ne pas être simplement philosophique. Cela pourrait avoir des conséquences concrètes pour eux.

Nous devons abandonner l’idée que s’excuser est faible. Se tenir responsable, comme Miranda l’a fait, n’est pas « ramper ». C’est un signe de caractère, de force et d’humilité. L’Amérique a beaucoup de problèmes, mais trop s’excuser n’en fait pas partie.

Kirsten Powers, analyste de CNN News, est membre du conseil des contributeurs de USA TODAY. Suivez-la sur Twitter : @KirstenPowers