Bill Maher se heurte à une actrice juive affirmant que l’antisémitisme vient de la droite : « Non, ce n’est pas le cas »

Le comédien Bill Maher s’est affronté avec l’actrice juive et la comédienne Sandra Bernhard la question de savoir si la montée actuelle de l’antisémitisme vient principalement de la gauche ou de la droite aux États-Unis.

Bernhard, qui a discuté du sujet avec Maher lors d’une récent épisode de son podcast « Club Random », a soutenu que l’antisémitisme s’est répandu grâce aux conservateurs.

« La gauche est encore pire », a déclaré Maher, rejetant cette affirmation et soulignant que son obsession pour la politique raciale et identitaire a alimenté la haine anti-juive qui se propage sur les campus universitaires américains.

Le débat a commencé avec Bernhard parlant de son héritage juif et de la façon dont ses grands-parents ont fui vers l’Amérique après un pogrom en Russie. Elle a noté que même si tout le monde était « en colère » parce qu’elle était juive à la suite des attentats terroristes du 7 octobre, elle ne s’est pas sentie persécutée.

« J’aime être juif. Je vais au Shabbat, je fais mon truc. Mais tout d’un coup, tout le monde se dit : « Je suis juif et je suis en train d’être juif ». [persecuted].’ Je ne me sens pas persécutée », a-t-elle déclaré.

Maher, une athée dont la mère était juive, a reconnu son point de vue mais a ajouté : « Il y a un antisémitisme dans ce pays, ce que nous n’avons pas eu depuis très longtemps. »

« Je vous dis d’où ça vient, ça vient de la droite, de l’extrême-« , a-t-elle déclaré avant que Maher n’intervienne.

« Non, ce n’est pas le cas », a déclaré Maher. « La droite dit que les Juifs ne nous remplaceront pas. La gauche est encore pire. »

« Quoi ? Comment ça ? » elle a demandé.

Maher a répondu : « Cela vient des collèges d’élite qui voient tout uniquement à travers une lentille raciale. Ils sont stupides. Ils ne connaissent pas l’histoire. Ils pensent que tout est question de colonisateurs et de racistes, et à quel point l’Amérique est horrible. »

Il a poursuivi : « Et l’Amérique a fait de mauvaises choses, mais entraîner Israël dans cette affaire en tant que remplaçant de toutes les mauvaises choses que les Blancs ont jamais faites – ce n’est pas plus compliqué pour la plupart de ces étudiants que les Palestiniens ne sont bruns et pauvres. et les Israéliens sont riches et blancs. »

Après avoir évoqué la manière dont les Israéliens sont qualifiés de colonisateurs, il a déclaré : « Rien de tout cela ne concorde avec les faits ».

Le comédien Bill Maher sur le tournage de son talk-show HBO.

Bernhard n’a pas répliqué, mais a ensuite critiqué Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« Mais pouvons-nous être sur la même longueur d’onde et convenir que Benjamin Netanyahu est un perturbateur et doit être expulsé d’Israël ? Il n’est pas bon pour Israël. Il n’est pas bon pour les Juifs. Il a également contribué à la méfiance mondiale. ça ne devrait pas être des Juifs, ce sont des Israéliens », a-t-elle déclaré. « Il est solidement responsable de tout ce qui se passe en ce moment. »

« Il n’est absolument pas responsable de tout ce qui se passe. C’est la faute du peuple palestinien et de la religion islamique, qui se perd dans tout cela », a répondu Maher.

Bernhard a exprimé sa confusion sur ce point, incitant Maher à ajouter : « Le Hamas est principalement responsable ».

Il a poursuivi : « Cela se produit actuellement parce que pendant des années, le Hamas a pris l’argent de l’aide et au lieu d’acheter de la nourriture avec et de construire des bâtiments et des hôpitaux, ils ont acheté des bombes et construit des tunnels. »

Faisant allusion au dirigeant israélien, l’invité a demandé : « Devinez qui a soutenu le Hamas ?

« C’est exact. Oui, vous avez raison. Pour des raisons stratégiques, qui, rétrospectivement, n’étaient probablement pas fausses. Mais ce n’était pas comme si Netanyahu agissait contre les intérêts – dans son esprit – de son propre peuple », a déclaré Maher.

Bernhard a rétorqué : « Il travaille dans l’intérêt d’une seule personne, lui-même, parce qu’il ne veut pas aller en prison. »

« Je ne le crois pas non plus », a répondu Maher, même s’il prédit que Netanyahu sera probablement bientôt démis de ses fonctions.

Source originale de l’article : Bill Maher se heurte à une actrice juive affirmant que l’antisémitisme vient de la droite : « Non, ce n’est pas le cas »