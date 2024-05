Bill Maher répond aux critiques libérales en affirmant qu’il a changé : « C’est que vos idées sont stupides »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Le comédien Bill Maher a répondu dimanche aux critiques affirmant qu’il avait changé lors d’une interview sur CNN, suggérant que c’était la gauche qui avait changé, et il n’hésiterait pas à le dénoncer.

« Je n’ai pas changé. Oui, les gens m’ont dit : ‘Vous vous moquez de la gauche plus qu’avant’, et je suis coupable, car la gauche a changé », a déclaré Maher, avant d’affirmer que la droite a changé. changé aussi, et pour le pire encore.

Maher a déclaré à Fareed Zakaria de CNN plusieurs choses qui, selon lui, avaient changé à gauche, dans le cadre de sa tournée médiatique pour discuter de son nouveau livre, « What This Comedian Said Will Shock You ».

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Il y a des choses qui ont à voir avec, vous savez, le genre, la race et la liberté d’expression, et le simple fait de penser que vous pouvez être en bonne santé quel que soit votre poids et votre sexe est toujours une construction sociale et peut-être devrions-nous donner une autre chance au communisme et peut-être devrions-nous débarrassons-nous du capitalisme et de la patrouille frontalière, démolissons les statues de Lincoln et débarrassons-nous de la police. Juste, vous savez, non. Ce n’est pas que j’ai vieilli, c’est que vos idées sont stupides, d’accord ? » dit Maher.

BILL MAHER LIBÈRE LE TÉMOIGNAGE DE STORMY DANIELS DANS LE PROCÈS DE TRUMP : « ELLE EST UN MAUVAIS TÉMOIN ! »

Zakaria, un autre sceptique récent à l’égard de certains arguments progressistes chers à la gauche, est intervenu et a déclaré : « Le bon sens est le bon sens ».

{{#rendered}} {{/rendered}}

Maher n’est pas devenu favorable aux Républicains simplement à cause de sa dérision envers l’extrême gauche. Il a déclaré que le candidat présumé du GOP, Donald Trump, « pense que les élections ne comptent que lorsque nous gagnons » et a vivement critiqué le Parti républicain pour son caractère antidémocratique et sa menace pour l’avenir du pays.

Il a qualifié Trump de « sociopathe » lors de son entretien avec Zakaria.

Le co-animateur de « The View », Sunny Hostin, a déclaré sans ambages à Maher lors d’une récente interview qu’il avait « changé », après avoir déclaré à l’émission qu’il se considérait comme un « libéral de la vieille école ».

{{#rendered}} {{/rendered}}

Le comédien a également fait part de son inquiétude quant au fait que les jeunes hommes ont perdu leur capacité à communiquer et à parler aux femmes.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE DES MÉDIAS ET DE LA CULTURE

« Je pense que cela va être un très gros problème. Je pense que les jeunes hommes ont trouvé que c’était une bonne chose quand Tinder est arrivé. Oh, mon Dieu, écoute, je n’ai même pas besoin de parler à une fille. Tout va bien. ici sur mon téléphone, je peux simplement faire défiler, comme si c’était un menu, comme si je commandais sur Grubhub. Mais la vérité est que Tinder est principalement composé d’hommes. Vous savez, c’est comme si les deux tiers des hommes étaient sur le site. Ce ne sont donc pas de bonnes chances si vous êtes un homme », a déclaré Maher.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Le comédien a affirmé que les femmes n’avaient pas beaucoup changé et qu’elles étaient des « créatures communicatives ».

« Il faut leur parler », a-t-il ajouté.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Et je pense que les hommes perdent cette capacité. Je pense qu’ils, vous savez, ils pensent juste qu’ils peuvent envoyer un texte avec un emoji aubergine et écrire, quoi de neuf ? » il a continué. « Il faut faire la cour. Oui, il faut faire la cour. Les femmes n’ont pas changé à cet égard. »