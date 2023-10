L’animateur de “Real Time” Bill Maher fait rapidement l’éloge du représentant Dean Phillips, D-Minn., qui a officiellement lancé un défi primaire contre le président Biden plus tôt dans la journée.

“C’est le nouveau Mike Johnson. En d’autres termes, le nouveau type dont je n’ai jamais entendu parler au Congrès”, a commencé Maher vendredi soir. “Dean Phillips, il vient du Minnesota. Il est juif. Il a 54 ans ! Ai-je mentionné qu’il avait 54 ans ?”

“Il aime Biden. Il dit exactement ce que je dis. Il a fait un excellent travail, mais ne recommencez pas”, a poursuivi Maher. “Famille – millionnaire autodidacte, la famille travaille dans le secteur de la vodka biologique. Dean Phillips, je le soutiens à la présidence des États-Unis. Et vous?”

ANDREW CUOMO DIT À MAHER IL DEVRAIT Y AVOIR UNE PRIMAIRE DEM CONTRE BIDEN : « JE DOUTE » QU’IL SOIT LE CANDIDAT LE PLUS FORT

La stratège démocrate et co-animatrice de “The Five”, Jessica Tarlov, n’était pas aussi d’accord avec Phillips que Maher, énumérant des signaux d’alarme, notamment le fait qu’il ait le co-fondateur du Lincoln Project, Steve Schmidt, comme conseiller de campagne, mais Maher n’a pas été dissuadé.

“J’adore Dean Phillips parce que personne ne sait qui il est, et c’est bien !” S’exclama Maher. “Vous savez ce que je sais de lui ? Il a 54 ans et il a un ‘D’ à côté de son nom. Il a déjà la moitié des voix et il n’a aucun bagage comme les autres.”

BILL MAHER EXISTE NIKKI HALEY COMME UNE ALTERNATIVE VIABLE À TRUMP : « ELLE PASSE UN MOMENT »

Phillips a lancé vendredi sa candidature à la présidence avec un message sur la corde raide louant le bilan de Biden tout en semant le doute sur la capacité de l’homme de 80 ans à être réélu.

Le législateur démocrate rejoint le gourou spirituel et ancienne candidate de 2020, Marianne Williamson, comme seuls challengers démocrates de Biden. Plus tôt en octobre, Robert F. Kennedy, Jr., candidat à l’élection de 2024, a lancé une candidature indépendante à la Maison Blanche après s’être présenté comme démocrate. Le militant progressiste Cornel West se présente également comme indépendant.

Maher supplie Biden de se retirer, prédisant la victoire de Trump : vous ferez de « grands dégâts » au pays si vous ne le faites pas

Maher, qui était auparavant un défenseur de longue date de Biden, a commencé à exprimer ses doutes quant aux chances du président aux élections de 2024 lors de son entretien au « Club Random » avec le stratège démocrate James Carville, qui est également tirer la sonnette d’alarme basé sur des sondages récents.

“Je pense que nous sommes sur la même longueur d’onde avec Biden”, a déclaré Maher. “Il a rendu un grand service mais alors qu’en 2020, il était peut-être le seul à pouvoir battre Trump, je pense que maintenant il est le seul à perdre contre lui.”

“Il a fait du bon travail, non seulement parce qu’il a battu Trump, mais, vous savez, il a fait beaucoup de choses – il a bien géré l’Afghanistan, l’Ukraine, l’économie de tous les autres était pire que la nôtre après la pandémie. Ce sont des choses assez importantes”, a-t-il déclaré. a continué. “Mais il perdra parce qu’à un moment donné, la perception devient réalité. Et écoutez, est-ce que je pense qu’il peut faire le travail ? Absolument. Le gouvernement, comme vous le savez mieux que quiconque, se fait dans de petites salles comme le Bureau Ovale, où les gens ” On parle tranquillement et les décisions sont prises. Je pense qu’il peut toujours le faire. Il ne peut pas se présenter à la présidence. Il aura mauvaise impression dans les débats… Je pense qu’il va perdre. “

Le comédien libéral a comparé Biden à feu la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg, qui a choisi de ne pas démissionner pendant les années Obama et a ensuite été remplacée par un juge conservateur sous Trump, appelant le président “Ruth Bader Biden” et même vendre des marchandises qui dit : “Il est temps d’y aller, Joe !”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS