BILL Maher a qualifié les personnes portant encore des masques de « putains de crétins » et s’est moqué des commentaires du « pouvoir blanc » de Kevin Hart dans une diatribe choquante.

L’animateur libéral, qui se moquera régulièrement à la fois de la droite et de la gauche, a fait des commentaires grossiers lors de l’épisode de vendredi de son émission HBO Real Time.

Bill Maher a critiqué les personnes qui portent encore des masques Crédit : Getty

Il a également pris quelques clichés sur Kevin Hart pour ses commentaires sur la suprématie blanche Crédit : AP

Maher a déclaré que les personnes vaccinées contre Covid-19 et choisissant toujours de porter leurs masques pourraient être une « grande responsabilité » pour les démocrates.

« Je vois des gens dans la rue marcher dehors avec un masque, comme, espèce de putain de crétin », a plaisanté Maher.

« Je leur crie juste à l’extérieur de la voiture, tu es un crétin ! Tu n’as jamais pu le faire sortir, vraiment, et tu es seul à marcher dans la rue avec un masque ? »

L’hôte a poursuivi en insistant sur le fait que la pandémie était « terminée », malgré le fait que seulement environ 53% des adultes aux États-Unis sont complètement vaccinés, selon les dernières données du CDC.

« Pouvons-nous simplement dire que c’est fini ? » a dit Maher. « Je sais que c’était très amusant d’avoir une pandémie et de commander Grubhub tous les soirs, mais … »

« On ne peut pas simplement dire que c’est fini ? » Maher interrogé sur la pandémie Crédit : AFP

L’hôte a particulièrement contesté cette citation de Kevin Hart Crédit : HBO

« Je regarde les éliminatoires de basket-ball maintenant, la plupart des gens sont dans les gradins sans porter de masques, et apparemment, il n’y a pas d’événement super-diffuseur qui en découle », a-t-il poursuivi.

L’animateur au franc-parler a ensuite critiqué Kevin Hart à propos d’une interview avec le New York Times où le comédien a affirmé que « le pouvoir blanc et le privilège blanc » sont à un « niveau record ».

Maher a déclaré que les libéraux qui sont allés trop loin du côté « réveillé » souffrent de « phobie du progrès ».

Il a évoqué des choses comme le massacre de Tulsa, la création du KKK et la ségrégation dans les années 1960 et a déclaré que prétendre que le racisme est à « un niveau record » n’a aucun sens.

« C’est l’un des gros problèmes de l’éveil : ce que vous dites n’a pas besoin d’avoir de sens ou de sonner avec les faits ou même d’être contesté », a déclaré Maher.

« Dire que le pouvoir et les privilèges blancs sont à un niveau record est tout simplement ridicule », a-t-il poursuivi. « Plus haut qu’il y a un siècle, l’année du massacre de la course de Tulsa ?

« Plus haut que les années où le KKK roulait sans contrôle et où le KKK n’était pas contesté ?

« Plus élevé que dans les années 1960, lorsque les Supremes et les Willie May ne pouvaient toujours pas rester dans le même hôtel que les Blancs avec lesquels ils travaillaient ? Plus élevé que pendant l’esclavage ?

Il a ensuite expliqué ce qu’il entendait par « progessophobie », un terme inventé par Steven Pinker pour décrire un trouble cérébral qui rend les libéraux incapables de voir le progrès.

« C’est comme une cécité situationnelle même si cela signifie que vous ne pouvez pas voir que votre dortoir en 2021 est meilleur que le Sud avant la guerre civile », a-t-il plaisanté.