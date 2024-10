Bill Maher propose une « lettre ouverte » à la pop star Chappell Roan sur Israël

L’animateur de HBO, Bill Maher, a proposé vendredi une « lettre ouverte » à la it-girl et pop star de la génération Z Chappell Roan pour ses récentes déclarations anti-israéliennes sur les réseaux sociaux.

L’animateur de « Real Time » s’est adressé à Roan, qui est ouvertement gay, directement pendant le segment « New Rule » de son émission, l’accusant d’ignorer l’histoire d’Israël et disant à la star qu’elle serait en danger à Gaza.

« Chappell, si vous pensez que c’était répressif de grandir queer dans le Midwest, essayez le Moyen-Orient », a déclaré Maher.

Roan, qui a récemment explosé dans le courant dominant de la pop avec des chansons comme « Good Luck, Babe ! » et « CHAUD À PARTIR ! », a appelé spécifiquement les États-Unis et le Parti démocrate à soutenir la guerre menée par Israël contre le groupe terroriste Hamas à Gaza après le massacre du 7 octobre en Israël.

Elle a déclaré à Rolling Stone en septembre qu’elle avait refusé de se produire à la célébration de la fierté à la Maison Blanche cette année pour protester contre le soutien de l’administration Biden à la guerre et, dans une vidéo TikTok d’il y a plusieurs semaines, elle avait critiqué le Parti démocrate pour ses positions « génocidaires » concernant les Palestiniens.

« Mais f… certaines des choses qui ont chuté au sein du Parti démocrate et qui ont laissé tomber des gens comme moi et vous, et plus encore la Palestine », a-t-elle déclaré, tout en indiquant qu'elle voterait toujours pour la vice-présidente Kamala Harris car c'est le seule alternative à l'ancien président Trump.







Bill Maher a appelé Chappell Roan. Getty Images

Maher a fait l’éloge vendredi de Roan, notant qu’elle avait déclaré : « Je pense qu’il est important pour moi de me remettre en question, de remettre en question mon algorithme, de remettre en question [that] est-ce qu’une personne qui a tweeté quelque chose à propos d’autre chose est vraiment vraie ? Maher, ravi, a plaisanté : « Prêchez, queer allié, prêchez ! »

Cependant, il l’a accusée, ainsi que le reste de la génération Z, d’avoir tiré leurs arguments anti-israéliens de la propagande TikTok.

« Tout d’abord, le fait que vous ne connaissiez pas grand-chose à l’histoire n’est pas de votre faute. Vous vivez aux États-Unis, où les écoles ont cessé d’enseigner des faits il y a quelque temps. Mais obtenir tout votre historique de TikTok, c’est comme obtenir toutes vos calories d’Hôtesse.

Il a poursuivi : « Je sais que vous êtes ému par ce que vous voyez là-bas. Nous le sommes tous. Les cadavres palestiniens. Mais c’est étrange que votre génération n’ait pas semblé aussi émue par les corps juifs. le 7 octobre«

Il a ensuite plaisanté : « Vous avez tué à Coachella cette année, mais quand le Hamas tue lors d’un festival de musique, c’est une toute autre histoire. Le fait de voir autant de jeunes femmes violées lors d’un festival de musique ne rend-il pas cela un peu personnel ? »

« Je suppose que les cœurs de la génération Z sont endurcis par la propagande que vous voyez sur TikTok, qui aime qualifier les Juifs de colonisateurs », a ajouté le comédien.







Maher a commenté la façon dont la génération Z obtient ses nouvelles de TikTok. En temps réel avec Bill Maher/YouTube

Il a ensuite donné une brève leçon d’histoire, soulignant comment le peuple juif a vécu en Terre Sainte pendant des milliers d’années avant qu’elle ne devienne un pays officiel, et soulignant qu’ils étaient là avant même que l’Islam n’existe et bien plus encore avant que diverses nations arabes n’exigent que le pays soit détruit.

Maher a ensuite mentionné certaines paroles de chansons LGBTQ de Roan et lui a dit qu’elles pourraient la faire tuer parmi les personnes qu’elle défend avec tant de passion.

«Vous êtes une drag queen et vous chantez: ‘Je te baise dans la salle de bain quand nous sommes allés dîner, tes parents à table.’ Ouais, cela ne volerait pas à Gaza, même si vous le feriez directement depuis un toit.

Alors qu’il terminait son monologue, il a dit à la pop star : « Chappell, vous n’avez pas tort en disant que l’oppression est mauvaise ou que les Palestiniens et de nombreuses autres populations musulmanes sont opprimées et méritent d’être libérées. Vous avez tout simplement une idée complètement rétrospective quant à savoir qui opprime.»