Bill Maher fustige Chappell Roan : Ils vous jetteraient « du haut d’un toit » à Gaza

L’expert de HBO, Bill Maher, a accusé la chanteuse américaine Chappell Roan de soutenir le Hamas et de passer sous silence le massacre brutal du groupe terroriste du 7 octobre 2023 dans le sud d’Israël vendredi, dans une lettre ouverte pro-israélienne adressée à la star LGBTQ et à sa cohorte d’âge de la génération Z.

Dans un long monologue sur son talk-show politique de HBO « Real Time », commémorant l’anniversaire du massacre du 7 octobre, Maher a répondu à ce qu’il considérait comme l’amalgame de Roan entre les libertés civiles américaines et les droits des trans, des femmes et des Palestiniens.

« Je sais que tu es ému par ce que tu vois là-bas [TikTok]nous le sommes tous. Les cadavres palestiniens. Mais il est étrange que votre génération n’ait pas semblé aussi émue par les corps juifs le 7 octobre », a déclaré Maher, dénonçant la prétendue dépendance de la génération Z aux médias sociaux pour s’informer.

Même si Maher n’a pas mentionné les déclarations spécifiques faites par la chanteuse sur Israël ou Gaza, sa diatribe est intervenue après qu’elle en juin a interprété le poème « Le nouveau colosse », qui apparaît sur le piédestal de la Statue de la Liberté, comme un appel aux droits des trans, aux droits des femmes et à la liberté pour « toutes les personnes opprimées dans les territoires occupés ».

Les acclamations – et quelques huées – de la foule lors de son spectacle ont indiqué qu’il s’agissait d’une référence à peine voilée au conflit israélo-palestinien, et les clips sont devenus viraux sur les réseaux sociaux.

Connu pour ses positions pro-israéliennes, Maher a en outre affirmé que même si les Palestiniens peuvent être opprimés, le Hamas est leur oppresseur plutôt qu’Israël, et s’est élevé contre les critiques qui ont pointé du doigt l’État juif.

« Chappell, vous n’avez pas tort en disant que l’oppression est mauvaise ou que les Palestiniens et de nombreuses autres populations musulmanes sont opprimés et méritent d’être libérés – vous avez simplement une idée complètement à l’envers quant à savoir qui opprime », a-t-il déclaré.

« Le Hamas est une mafia terroriste qui a pris le contrôle de Gaza, les Gardiens de la révolution (iraniens) sont une mafia terroriste qui a pris le contrôle de l’Iran, l’EI est une mafia terroriste qui a pris le contrôle de l’Irak, les talibans sont une mafia terroriste qui a pris le contrôle de l’Afghanistan. Ce sont les oppresseurs, et quand vous faites tout cela autour d’Israël, vous leur enlevez la pression. Vous les activez.

Dans un ton plus personnel envers Chappell, il a rappelé le festival de musique Nova, où des centaines de jeunes ont été assassinés et des dizaines enlevés à Gaza le 7 octobre, au milieu de nombreux actes de brutalité et d’agressions sexuelles : « La vue de tant de jeunes n’est-elle pas les femmes violées lors d’un festival de musique rendent cela un peu personnel ?

Il a en outre décrit la chanteuse comme « défendant un lieu et une culture dans lesquels elle ne voudrait jamais vivre », juxtaposant à plusieurs reprises la manière dont les personnes LGBTQ sont traitées à Gaza avec la société plus progressiste d’Israël.

« Chappell, si vous pensez que c’était répressif de grandir queer dans le Midwest, essayez le Moyen-Orient », a-t-il déclaré. «Vous êtes une drag queen et vous chantez ‘Je t’ai baisé dans la salle de bain quand nous sommes allés dîner, tes parents à table.’ Cela ne fonctionnerait pas à Gaza. Bien que vous le feriez – directement du toit.

Chappell Roan se produit pendant le premier week-end du Austin City Limits Music Festival, le dimanche 6 octobre 2024, au Zilker Metropolitan Park à Austin, Texas. (Jack Plunkett/Invision/AP)

Maher a également abordé des accusations plus larges portées contre Israël, le sionisme et les Juifs, citant l’histoire, la Bible et l’archéologie.

Il a rejeté les accusations selon lesquelles les Juifs auraient colonisé la Palestine et que le sionisme s’apparentait au colonialisme de peuplement, soulignant le lien millénaire juif avec la terre et comparant ces allégations à « comme appeler les Amérindiens colonisateurs ici (aux États-Unis) – c’est ridicule ».

Il a en outre évoqué le thème de la Palestine historique, une terre sans peuple pour un peuple sans terre, déclarant : « Pendant 2 000 ans, la Palestine était comme un chauffeur Uber avec trois étoiles : personne n’en voulait. »

Ce monologue n’est pas la première fois que l’expert prend la défense d’Israël et s’en prend aux voix anti-israéliennes, en particulier sur les campus américains. En avril, il s’en est pris aux manifestants anti-israéliens dans les écoles américaines, les accusant de coopter la cause palestinienne pour des raisons égoïstes.