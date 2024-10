Bill Maher dit que Chappell Roan serait « jeté du haut d’un toit » à Gaza

« Chappell, si vous pensez que c’était répressif de grandir queer dans le Midwest, essayez le Moyen-Orient » Recevez les dernières nouvelles de Mark Daniell directement dans votre boîte de réception S’inscrire Photo de YouTube

Contenu de l’article Bill Maher a donné à Chappell Roan une leçon d’histoire lors d’une Nouvelle règle segment de son Temps réel show, après que la pop star se soit lancée dans le conflit entre Israël et le Hamas.

Contenu de l’article Roan a fait la une des journaux plus tôt cette année lorsqu’elle a refusé une invitation de la Maison Blanche à se produire lors d’un événement Pride en juin. L’auteur-compositeur-interprète queer de 26 ans est devenu l’une des plus grandes stars de la musique de l’année grâce à des chansons comme Bonne chance, bébé ! et Chaud à emporter ! Le mois dernier, elle a dit Pierre roulante qu’elle prévoyait d’assister à la cérémonie et d’utiliser son apparence pour protester contre L’implication de l’administration Biden dans les représailles d’Israël contre le Hamas à Gaza après que le groupe terroriste a orchestré l’attaque du 7 octobre de l’année dernière. « J’avais choisi quelques poèmes de femmes palestiniennes. J’essayais de le faire avec le plus de goût possible parce que tout ce que je voulais, c’était crier », a-t-elle déclaré. «Je devais trouver quelque chose de bon goût, pertinent et significatif, et ne pas parler de moi et de ce que je ressens. Je ne sais pas si je serai un jour aussi proche du président de ma vie. C’est ma chance.

Contenu de l’article Après avoir dissipé toute idée selon laquelle elle voterait pour Donald Trump en novembre, Roan a ensuite déclaré au média qu’elle soutenait la candidature de Kamala Harris à la Maison Blanche. « À l’heure actuelle, il est plus important que jamais d’utiliser votre vote, et je ferai tout ce qu’il faut pour protéger les droits civiques des gens, en particulier de la communauté LGBTQ+ », a-t-elle déclaré. « Mon éthique et mes valeurs s’aligneront toujours sur cela, et cela n’a pas changé avec un autre candidat. Je me sens chanceux d’être en vie à une période incroyablement historique où une femme de couleur est candidate à la présidentielle. Dans une vidéo TikTok publiée le mois dernier, Roan a accusé le Parti démocrate d’avoir des positions « génocidaires » à l’égard des Palestiniens. « Mais j’emmerde certaines des conneries qui se sont produites au sein du Parti démocrate et qui ont laissé tomber des gens comme moi et vous, et plus encore la Palestine », elle a dit.

Contenu de l’article Photo de Jason Kempin / Getty Images Mais les commentaires de Roan n’ont pas plu à Maher, qui a offert au chanteur une leçon d’histoire sur ce que le Hamas ressent à l’égard des personnes qui s’identifient comme telles. LGBTQ+. « Pour marquer l’anniversaire du 7 octobre, nous devons lancer une campagne pour éduquer les jeunes Américains sur le Moyen-Orient », a déclaré Maher lors de son émission de vendredi soir. « Et la façon dont j’aimerais commencer ce processus est d’adresser une lettre ouverte à Chappell Roan. Maintenant, pour les téléspectateurs qui ne regardent pas cela tout en regardant également vos téléphones, laissez-moi vous expliquer. … C’est en fait une nouvelle artiste géniale qui, comme un téléavertisseur du Hezbollah, est vraiment en train d’exploser.» Maher a ensuite cité certaines paroles de Roan et lui a expliqué comment les personnes qu’elle est si déterminée à défendre la tueraient probablement s’ils le pouvaient. « Chappell, si vous pensez que c’était répressif de grandir queer dans le Midwest, essayez le Moyen-Orient. Vous êtes une drag queen et vous chantez « Je t’ai baisé dans la salle de bain quand nous sommes allés dîner chez tes parents ». Cela ne volerait pas à Gaza, même si vous le feriez directement depuis un toit. Il en va de même pour « les genoux enfoncés sur le siège passager et tu me ronges ». Ouais, je suppose que la police des mœurs comprendrait que ce n’est pas une affaire de service au volant et tuerait ton cul de boa à plumes. Vous savez quand vous chantez que « Los Angeles est l’endroit où les garçons et les filles peuvent tous être reines chaque jour » ? De rien, mais l’offre n’est pas bonne en Cisjordanie », a déclaré Maher.

Contenu de l'article Nous nous excusons, mais cette vidéo n'a pas pu se charger. Lire la vidéo L'animatrice de HBO a félicité Roan pour avoir dénoncé « l'oppression », mais a maintenu qu'elle ne savait rien du groupe qu'Israël tente de vaincre. « Vous n'avez pas tort en disant que l'oppression est mauvaise ou que les Palestiniens et de nombreuses autres populations musulmanes sont opprimées et méritent d'être libérées », a-t-il déclaré. « Vous avez simplement une vision complètement à l'envers de celui qui opprime. Le Hamas est une mafia terroriste qui a pris le contrôle de Gaza… Etes-vous sûr que c'est contre lui que vous voulez vous jeter ? Mais Maher avait une certaine sympathie pour Roan ne sachant pas de quoi elle parle en ce qui concerne le Hamas et l'a accusée d'être mal informée parce qu'elle prend ses nouvelles de TikTok. « Ce n'est pas de votre faute si vous ne savez pas grand-chose de l'histoire. Vous vivez aux États-Unis, où les écoles ont cessé d'enseigner des faits il y a quelque temps », a-t-il déclaré. « Mais obtenir tout votre historique de TikTok, c'est comme obtenir toutes vos calories d'Hôtesse. » Maher a également déclaré qu'un argument populaire faisant référence à « Les Juifs colonisateurs en Israël » revient à « qualifier les Amérindiens de colonisateurs ici ; c'est ridicule.

