Bill Maher devient MAGA et défend l’ivermectine

Bill Maher a affirmé que l’ivermectine se faisait frapper par la gauche et ressemblait de plus en plus à Trump.

Vidéo de Maher parlant de l’ivermectine :





Maher a déclaré: « À gauche, c’était comme oh, non, vous ne pouvez même pas le mentionner… Les comédiens de gauche ne parlaient que du fait qu’il était utilisé pour vermifuger les chevaux en laissant de côté qu’il a été prescrit des millions de fois pour les humains. Maintenant, il y avait une étude réalisée, une grande étude de patients au Brésil a déclaré que l’ivermectine n’avait aucun effet. Mais tu sais quoi? Il y a toujours plusieurs études. Je ne sais pas. Les médecins se trompent aussi beaucoup sur la merde.

Nous savons que l’ivermectine ne fonctionne pas parce que c’est un médicament contre les parasites et que le COVID est un virus.

C’est la science fondamentale.

Bill Maher défendant l’ivermectine n’est pas surprenant. Maher a de plus en plus glissé dans MAGAness pendant des années. De sa misogynie à son racisme et à son islamophobie, l’animateur de HBO dérive à droite depuis très longtemps.

En tant qu’avertissement de santé publique, il est important de noter que la science n’a pas tort. L’ivermectine n’est pas un traitement COVID. La meilleure façon d’éviter de mourir du COVID est de se faire vacciner.

Le vermifuge pour chevaux ne fonctionnera pas, et sur l’ivermectine, Bill Maher ressemble beaucoup à Donald Trump.