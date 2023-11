Bill Maher dénonce « l’équivalence morale » d’Obama entre Israël et le Hamas

Vendredi, l’animateur de Real Time, Bill Maher, a pris un moment pour critiquer l’ancien président Obama pour les commentaires qu’il a faits cette semaine sur la guerre entre Israël et le Hamas, se disant « déçu » par l’éminent démocrate.

Lors d’une discussion avec Pod Save America, le 44e président a insisté sur le fait que « nous sommes tous complices » de l’escalade de la violence qui a éclaté au Moyen-Orient à la suite de l’attaque du 7 octobre contre Israël.

« Ce que le Hamas a fait est horrible et rien ne le justifie. Et ce qui est également vrai, c’est que l’occupation et ce qui arrive aux Palestiniens sont insupportables », a déclaré Obama. « Si vous voulez résoudre le problème, vous devez alors admettre toute la vérité. Et puis il faut admettre que personne n’a les mains propres, que nous sommes tous complices dans une certaine mesure.»

Vendredi, Maher a accusé Obama de promouvoir une « équivalence morale » entre l’État juif et le groupe terroriste palestinien.

“Je dois dire que j’ai encore du mal avec l’équivalence morale des gens”, a déclaré Maher lors d’une table ronde. “Je veux dire, Barack Obama, qui m’a rarement déçu, l’a fait cette semaine… Sa déclaration, je veux dire, ce n’est pas une déclaration horrible, mais il a dit : ‘Si vous voulez résoudre le problème, alors vous devez prendre en compte le toute la vérité et puis il faut admettre que personne n’a les mains propres. Littéralement, c’est vrai, bien sûr. Mais donner simplement deux exemples où cela se produit, je ne pense pas que ce soit une déclaration utile pour le moment. Tout d’abord, l’attaque a eu lieu il y a seulement un mois. Une attaque plus sauvage que nous n’avons jamais vue à l’envers. Il y a une grande différence entre les dommages collatéraux et les actes du Hamas.»

Il a poursuivi : « Deuxièmement, les Israéliens ont maintenant fait une pause de quatre heures pour permettre aux gens de sortir. Alors les gens disent « oh, wow, quelle est leur taille ». D’accord, mais c’est une guerre que l’autre camp a déclenchée ! C’est tellement intéressant. Quand ils ont tiré [at] Israël. C’est une guerre. Lorsqu’Israël riposte, c’est un crime de guerre. Un peu fou… Et le Hamas ferait-il ça ? Accorderaient-ils des pauses de quatre heures ? Non, pas de pause.

« Et puis, dans une interview, le ministre israélien du Patrimoine a été interrogé sur l’utilisation d’une arme nucléaire sur Gaza. Et il a dit “c’est l’une des possibilités”. Il a été licencié, interdit d’assister aux réunions du Cabinet et désavoué par le Premier ministre. Est-ce que cela se produirait à l’inverse ? Alors assez avec les équivalences morales, s’il vous plaît », a-t-il ajouté.

La star de HBO a rappelé au panel de ne pas oublier la partie « fanatisme islamique » du Hamas « parce que vous n’êtes plus censé en parler parce que si vous le faites, même si c’est réaliste, cela devient islamophobe ».

“Mais c’est vrai!” S’exclama Maher. « Les gens du Hamas qui tuent leur propre peuple pensent qu’ils leur rendent service parce qu’ils deviennent des martyrs. C’est un type de situation différent de celui auquel Israël est confronté et que la plupart des gens ne connaissent pas. »

Il a également dénoncé la lettre ouverte signée par plus de 750 journalistes exhortant les rédactions à adopter des termes comme « apartheid » et « génocide » pour décrire le traitement réservé aux Palestiniens par Israël.

« Ils ne pourraient pas être plus pro-Hamas », a déclaré Maher. « Ils disent qu’ils veulent que la rédaction adopte des mots tels que « apartheid ». De toute façon, je l’entends tout le temps, c’est faux. Et j’entends « génocide ». Encore une fois, c’est faux. Israël ne cherche pas à commettre un génocide. L’autre côté dit ouvertement que nous aimerions commettre un génocide contre vous.