Bill Maher défend Sinema, Manchin: Peut-être qu’ils ont «le pouce plus au courant que le démocrate moyen»

Hôte « temps réel » Bill Maher vendredi a défendu le franc-tireur US Sens. Kyrsten Sinema, D-Arizona, et Joe Manchin, DW.Va., pour ne pas avoir soutenu le Démocrates‘ une frénésie de dépenses de plusieurs milliards de dollars.

Maher a lancé la table ronde de l’émission en abordant les combats au sein du parti entre les législateurs démocrates au sujet du projet de loi bipartite de 1 500 milliards de dollars sur les infrastructures et du projet de loi de dépenses de 3,5 $ défendu par l’aile progressiste, notant à quel point les membres d’extrême gauche du parti étaient « très fous ». à Sinema et Manchin pour ne pas l’avoir soutenu.

« Ils sont en colère contre eux parce qu’ils ne sont pas assez progressistes – oubliant qu’ils n’ont été élus que parce qu’ils ne sont pas progressistes ! Ce sont des modérés », a déclaré Maher.

« Voici ma question : est-ce que dépenser plus d’argent fait de vous une meilleure personne ? Ou un plus grand modéré ? » a demandé Maher. « Et peut-être que ces deux-là, Sinema et Manchin … pourraient avoir le pouce plus au courant du démocrate moyen du pays. »

Au cours de son monologue d’ouverture, Maher a noté que le Congrès avait évité une fermeture du gouvernement en adoptant une résolution continue, suscitant les acclamations du public.

« Vous encouragez ? Parce que nous avons survécu jusqu’au 3 décembre ! C’est ce qu’ils ont fait ! » Maher a réagi. « C’est l’équivalent de mettre du ruban adhésif sur votre buse de douche jusqu’à ce que vous appeliez le plombier. »

La star de HBO a fustigé le « jeu de poulet stupide et stupide » entre démocrates et républicains, soulignant « qu’à la dernière minute, les démocrates ont dû reculer ».

« Nancy Pelosi a cligné des yeux, ce qui est en soi nouveau », a plaisanté Maher.