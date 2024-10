Bill Maher critique Chappell Roan, de la génération Z pour son opposition à Israël

HBO Bill Maher a consacré une partie de l’édition de vendredi soir de Temps réel au chanteur pop Chappell Roan et d’autres jeunes Américains qu’il a accusés de s’être rangés du côté des ennemis d’Israël au cours de l’année qui a suivi les attentats terroristes du 7 octobre 2023.

Maher a affirmé que même s’ils étaient libres d’exprimer leur identité LGBT aux États-Unis, ils seraient jetés du haut des toits s’ils se rendaient à Gaza.

« Je n’ai pas entendu parler du Moyen-Orient grâce à TikTok, qui est une entreprise chinoise dont le gouvernement totalitaire adorerait que la jeunesse américaine déteste l’Amérique », a déclaré Maher en réponse à un commentaire de Roan à TMZ sur une volonté de se renseigner sur le conflit au Moyen-Orient. « C’est une partie de ces algorithmes que vous dites vouloir examiner. »

Maher a déclaré que s’il pouvait apprécier les jeunes qui sont « émus » en voyant des Palestiniens morts, il a contesté ceux qui qualifient les Israéliens de « colonisateurs ».

« Je suppose que les cœurs de la génération Z sont endurcis par la propagande que vous voyez sur TikTok, qui aime qualifier les Juifs de colonisateurs », a-t-il déclaré. « Mais les colonisateurs sont des intrus qui n’ont aucune histoire dans une région, comme lorsque l’Espagne a conquis les Mayas ou lorsque votre mère a repris Facebook. »

L’animateur a déclaré que qualifier « les Juifs de colonisateurs en Israël » revient à « qualifier les Amérindiens de colonisateurs ici, c’est ridicule ». Il a ajouté :

Chappell, si vous pensez que c’était répressif de grandir queer dans le Midwest, essayez le Moyen-Orient. Vous êtes une drag queen et vous chantez : « Je t’ai baisé dans la salle de bain quand nous sommes allés dîner, tes parents à table. » Ouais, ça ne volerait pas à Gaza. Bien que vous le feriez – directement sur un toit. Il en va de même pour « à genoux sur le siège passager et tu me manges ». Ouais, j’imagine que la police des mœurs comprendrait que ce n’est pas une affaire de service au volant et te tuerait le cul à plumes et à arc. Vous savez, quand vous chantez, que Los Angeles est l’endroit où les filles et les garçons peuvent tous être reines chaque jour ? De rien, mais l’offre n’est pas bonne en Cisjordanie.