Bill Maher confronte Chappell Roan sur le Hamas, Israël et la désinformation

L’animateur de Real Time, Bill Maher, a tenté d’éduquer le chanteur Chappel Roan sur la réalité de Gaza et du groupe terroriste Hamas dans un épisode récemment diffusé de son émission samedi soir.

Chappel Roan, une chanteuse avec plus de 3 milliards de vues sur Spotify, a déclaré qu’elle avait refusé une invitation à la célébration de la fierté à la Maison Blanche pour protester contre la politique américaine, exigeant « la liberté, la justice et la liberté pour tous… pour tous les peuples opprimés dans les territoires occupés ». .»

Alors que Maher a félicité Roan pour avoir déclaré dans des interviews qu’elle estimait qu’il valait la peine d’évaluer les politiques de gauche ainsi que les politiques critiques de droite, il a noté : « Obtenir toute votre histoire de TikTok, c’est comme obtenir toutes vos calories de [the snack food brand] Hôtesse. »

Il a expliqué qu’il est compréhensible qu’elle et sa génération aient été émues par la vue des victimes à Gaza.

Cependant, il a ajouté : « Il est étrange que votre génération n’ait pas semblé aussi émue par les corps juifs le 7 octobre… La vue d’autant de jeunes femmes violées lors d’un festival de musique ne rend-elle pas cela un peu personnel ? Je suppose que les cœurs de la génération Z sont endurcis par la propagande que vous voyez sur TikTok, qui aime qualifier les Juifs de colonisateurs. »

Chappell Roan aux MTV Video Music Awards à New York (crédit : REUTERS)

La patrie juive

Maher s’est ensuite lancé dans une explication extrêmement brève de ce que signifie la colonisation et du fait qu’Israël est « la patrie juive et les Juifs y ont toujours vécu… Appeler les Juifs colonisateurs en Israël, c’est comme appeler les Amérindiens colonisateurs ici. C’est ridicule.

Décrivant le plan de partition des Nations Unies en 1947 qui aurait établi un État arabe aux côtés d’un État juif, Maher a noté qu’« un côté » – les Juifs – avait accepté la proposition mais que « les Arabes avaient une proposition légèrement différente. Ils ont dit : « Et si nous gardions tout cela et vous exterminions ? »

Citant certaines de ses paroles explicites sur la sexualité, Maher lui a dit : « Cela ne fonctionnerait pas à Gaza. Même si c’était le cas, directement depuis un toit.

Il a poursuivi en disant : « Chappell, si vous pensez que c’était répressif de grandir queer dans le Midwest, essayez le Moyen-Orient… Vous n’avez pas tort de dire que l’oppression est mauvaise ou que les Palestiniens et de nombreuses autres populations musulmanes sont opprimés et méritent d’être libérés. . Vous avez tout simplement une vision complètement rétrospective quant à savoir qui opprime. Le Hamas est une mafia terroriste qui a pris le contrôle de Gaza… ce sont les oppresseurs. Et lorsque vous parlez d’Israël, vous leur enlevez la pression. Vous les activez.

En conclusion de cette lettre ouverte, il a déclaré : « Vous êtes un chanteur et vous défendez un endroit et une culture dans lesquels vous ne voudriez jamais vivre. Le genre n’est peut-être pas binaire, mais le bien et le mal l’est.

Maher a été l’un des rares animateurs de talk-shows américains à souligner systématiquement les contradictions dans le soutien de la gauche américaine aux groupes terroristes comme le Hamas et le Hezbollah, particulièrement évidents dans les manifestations sur les campus, ainsi que le fait que ces soi-disant progressistes ont été implicitement soutenir la République islamique d’Iran, qui finance ces groupes.

Au printemps dernier, il a défié les gauchistes américains de protester contre l’apartheid de genre, terme utilisé pour décrire l’asservissement des femmes en Iran, en Afghanistan et dans d’autres pays. « Des centaines de millions de femmes sont traitées plus mal que des citoyens de seconde zone. Lorsque vous imposez qu’une catégorie d’êtres humains n’ait même pas le droit de montrer son visage, c’est l’apartheid. Et cela se poursuit dans de nombreux pays », dit-il.