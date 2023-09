Bill Maher brise la grève des écrivains hollywoodiens

Celui de Bill Maher Temps réel revient « sans écrivains ni écritures,» parce que les gens ont besoin de travail – ou au moins, c’est ce qu’il dit.

« Les scénaristes ont des problèmes importants avec lesquels je sympathise et j’espère qu’ils seront résolus à leur satisfaction, mais ils ne sont pas les seuls à avoir des problèmes, des problèmes et des préoccupations. Malgré mon aide, une grande partie du personnel est en grande difficulté », Maher a écrit en septembre. 13 messages sur les réseaux sociaux, annonçant la reprise de son émission HBO. « J’aime mes écrivains, j’en fais partie, mais je ne suis pas prêt à perdre une année entière et à voir tant de gens en dessous de la moyenne souffrir autant. »

Syndiqué wles ouvriers sont en grève depuis la mi-mai, près de deux mois avant une acteurs’ la grève a commencé. Leur demandes inclure largement mieux payer, les conditions de travail et la sécurité de l’emploi, dans un époque de plateformes de streaming et en plein essor intelligence artificielle (IA).

Maher a promis d’honorer « l’esprit de grève » en supprimant le contenu pré-écrit de son émission—monologues et pièces de bureaupar exemple– et se concentre plutôt sur tables rondes spontanées. Mais le l’auteur Stephen King, dont les romans ont inspiré d’innombrables émissions de télévision et films, et qui est un supporteur vocal des écrivains grèvepense que Maher trahit ses écrivains.

« C’est exactement comme ça qu’on brise les grèves », dit-il. a écrit en guise de réprimande, partageant la déclaration de Maher.

Tla Writers Guild of America (WGA) jeje ne suis pas convaincu que Maher peut diriger le spectacle sans violer les les règles du syndicat qui il en fait partie. Le WGA a qualifié la décision de Maher de revenir à l’antenne de «décevant» et a déclaré que le syndicat « organiserait un piquet de grève pour ce spectacle ».

Déjà vu : Bill Maher déjà a montré sa main sur la grève des écrivains



La décision de Maher ne devrait pas être prise comme une surprise; son position sur la grève a déjà été vacillant. Plus tôt ce mois-ci, il étiqueté WGA demandes «excentrique» sur son Podcast « Club aléatoire ». Il a ajouté que les grévistes « croyez que vous devez gagner votre vie en tant qu’écrivain, et ce n’est pas le cas. » Et cela « Beaucoup de gens qui ne gagnent pas autant d’argent qu’eux (les écrivains) » ont été blessés dans le processus.

Personne d’intérêt : Drew Barrymore

Avant Maher, Drew Barrymore a décidé de la «posséder» choix de retourner au travail, de commencer production de son émission-débat de jour éponyme plus tôt ce mois-ci. La quatrième saison de la série, qui commencé pendant la pandémie, volonté début d’air Sep. 18.

Barrymore, qui avait renoncé à accueillir le Les MTV Movie & TV Awards, en solidarité avec les scénaristes de la première semaine de grève, avaient soutenu que son émission était «à condition de ne pas discuter ou promouvoir des films et des émissions de télévision de quelque nature que ce soit. Mais le wRiter Adam Conover a appelé sa décision «incroyablement décevant» et lui a demandé de « reconsidérer ». La National Book Foundation, qui avait invité Barrymore à accueillir les National Book Awards 2023, l’a abandonnée comme hôte parce qu’elle a repris son émission.

La WGA a fait du piquetage le basé à New York production du spectacle de Barrymore depuis le début des enregistrements en septembre. 11.

Comment d’autres hôtes célèbres paient leurs employés au chômage

Les émissions de fin de soirée ont été parmi les premières à être interrompues, et ils commencé payer leur personnel de leur poche. Mais contrairement à Maher, ils ne le sont pas préparer un retour pour que l’argent continue de circuler. Au lieu de cela, ils ont fait preuve de créativité.

🎙 Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Seth Meyers et John Oliver ont lancé le Force de frappe cinq podcast donner un visage public aux écrivains frapper pendant collecter des fonds pour personnel au chômage. Mint Mobile—Ryan Reynolds service d’opérateur à petit budget acheté par T-Mobile plus tôt cette année – et le société d’alcool Diageo, qui possède Aviation Gin, une marque qui Reynolds a investi dans…sont des sponsors.

🌟 Fallon, Kimmel et Colbert sont aussi se préparer à donner un spectacle live à Las Vegas le 23 septembre pour la même cause : gagner de l’argent pour payer leurs employés.

