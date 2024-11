Bill Maher a un message aux électeurs indécis avant le jour du scrutin

Bill Maher s’est adressé directement aux électeurs indécis, ou comme il les appelle, « les acheteurs politiques du réveillon de Noël », dans le dernier épisode de Temps réel.

À quelques jours du jour du scrutin, l’hôte a déclaré : « Je ne peux pas dire que je ne suis pas nerveux à l’idée que l’élection soit entre les mains d’une petite cohorte d’électeurs indécis. Ces quelques bisexuels curieux de la politique dont tout le monde aime se moquer.

Il a ajouté qu’il les appelle « les acheteurs politiques du réveillon de Noël » parce qu’« ils savent que le grand jour approche, mais ils ne peuvent tout simplement pas faire quoi que ce soit avant la dernière minute ».

Mais Maher a pris un moment à la fin de l’émission pour partager un message pour les électeurs qui n’ont pas encore décidé s’ils votent pour Kamala Harris ou Donald Trump, même si le dernier jour pour voter est mardi.

« Salut, électeur du réveillon de Noël », a déclaré le comédien. « Vous n’aimez évidemment pas Trump, sinon vous seriez déjà dans ce camp, mais vous êtes toujours déchiré. Et je suis le gars qui n’arrête pas de dire que je comprends pourquoi. Vous vouliez être rassuré sur le fait que le démocrate n’accepterait pas toutes les idées agressivement anti-bon sens qui découlent du virus de l’esprit éveillé, ce qui, oui, est une chose. Et si elle [Harris] perd, ce serait principalement pourquoi.

Il a poursuivi : « Et une partie de ce virus mental est la progressophobie, le terme utilisé par Steven Pinker pour désigner la peur libérale de jamais admettre que les choses vont réellement bien, comme le dit l’économiste à propos de l’Amérique d’aujourd’hui. Une économie avec un taux de chômage de 4 pour cent et un PIB par personne de 85 000 dollars n’a pas besoin de redevenir grande. C’est génial. Et oui, l’économie est l’autre grand sujet des électeurs du réveillon de Noël, et ils pensent que c’est terrible alors qu’en réalité elle est plus grande et meilleure que jamais.»

« Tous les économistes ont prédit que nous nous dirigerions vers une récession et toutes les choses horribles qui l’accompagnent », a ajouté Maher. « Mais tout comme les copines de Trump, ces choses ne sont jamais arrivées. » L’animateur a ensuite énuméré des statistiques positives sur l’économie actuelle que « les démocrates auraient dû vendre », notamment les bas prix de l’essence et le faible taux de chômage.

« Vous devriez voter Harris à cause de l’économie, mais les indécis ne comprennent pas ce message parce que les démocrates ne peuvent pas faire sortir de leur bouche les mots ‘Les choses ne vont pas si mal' », a-t-il déclaré.

Maher a conclu son message : « Cher électeur du réveillon de Noël, je vous le dis, les choses ne sont pas si mauvaises mais elles pourraient devenir bien pires sous le règne d’un roi fou. Est-ce que j’aime tout chez Kamala ? Non. Qui vous a dit que vous pouviez tout aimer ? Est-ce que j’aurais aimé qu’elle trouve une meilleure raison d’être présidente que « Je ne suis pas Trump ? Oui, cela aurait été très utile, mais n’oublions pas que « je ne suis pas Trump » reste une très bonne raison.»

Les invités présentés dans le dernier épisode de Temps réel étaient les représentants Jamie Raskin, Tim Miller et Michael C. Moynihan.