Bill, le divorce de Melinda Gates après 27 ans est déchirant. Voici pourquoi.

Bill et Melinda Gates formaient le couple philanthropique puissant qui a pris d’assaut le monde. Ensemble, le cofondateur de Microsoft et son épouse ont fondé la plus grande fondation caritative au monde – tout en élevant trois enfants.

Leur union semblait parfaite et leur mariage a résisté à l’épreuve du temps alors qu’il s’approchait de la barre des trois décennies, un exploit rare dans le monde des couples A-list. Ainsi, lorsqu’ils ont annoncé leur séparation sur Twitter cette semaine, beaucoup ont été choqués, voire navrés. Les gens ont réfléchi à leur propre mariage et se sont demandé comment ils pourraient le faire fonctionner si les portes ne le pouvaient pas. Collectivement, nous avons constaté que nous nous soucions beaucoup de la scission.

« Littéralement trembler et pleurer à propos du divorce de Bill et Melinda Gates », a tweeté @Aiden_CDN. « Déchirant !! Pourquoi les charmantes Gates divorcent ??? » ajoutée @itigerroar.

«Ils ont toujours semblé être un front uni», explique Carmelia Ray, entremetteuse de célébrités et experte en relations. « Ils étaient philanthropiques ensemble, ont voyagé ensemble et se sont soutenus pendant toutes ces années. »

C’est en contraste frappant avec d’autres scissions de célébrités récentes comme Kim Kardashian et Kanye West ou Jennifer Lopez et Alex Rodriguez. Dans ces cas, les spectateurs ont vu l’écriture sur le mur. La relation des Gates semblait idéale.

« Nous n’avons jamais vu de hoquet dans leur mariage. Pour le public, ils étaient la quintessence d’un couple idéaliste et parfait au pouvoir », ajoute Ray. « Il n’y avait aucune infidélité dont nous étions au courant, aucun drame, donc pour nous, ils semblaient parfaitement heureux et satisfaits. »

Peter Walzer, un avocat de la famille à Los Angeles, dit que les Gates étaient largement admirés, ce qui rendait la nouvelle de leur scission encore plus dévastatrice.

« Ils ont été impliqués dans toutes les questions brûlantes. Ils ont fait don de près de 1,8 milliard de dollars à la recherche sur le COVID. Ils sont très importants dans le monde du changement climatique et dans la guérison du sida. Ils se sont généreusement engagés à donner leur richesse pour le bien commun », dit-il. « Alors les gens voyaient souvent ces deux-là comme des anges, et comment les anges pourraient-ils divorcer? »

Leur divorce a brisé leur image de la perfection.

« En réalité, c’étaient des gens formidables et de grands modèles, mais bien sûr, ils sont humains comme nous tous. »

L’amour est-il mort?

La scission des Gates a certains regardés vers l’intérieur, se demandant comment ils peuvent faire survivre leur propre mariage quand l’un d’eux avec toutes les ressources du monde a échoué.

Les ruptures de pandémie ne sont pas rares. Le stress de la quarantaine – l’ennui, le manque d’échappatoire, les conflits avec les enfants, les conflits sur les tâches ménagères, le manque d’exercice – ont obligé de nombreux couples à reconsidérer ce qu’ils ressentent à propos de leur partenaire. Le taux de divorce aux États-Unis a atteint près de 50%.

«Les gens qui ne voulaient pas rompre se séparent pendant la pandémie, car ils sentent que leur vie passe», déclare Michaela Boehm, experte en relations et en intimité, qui ajoute que «les divorces gris» ou les mariages se terminant après 25 à 35 ans, augmentent.

« Cela fait un an que la pandémie a commencé, et beaucoup pensent: » Wow. La vie passe. Je ne suis plus si jeune et ce n’est pas une situation optimale. « »

Boehm dit qu’il est normal de s’investir dans les relations «apparemment parfaites» des personnalités publiques.

«Nous vivons dans une culture ambitieuse. Les gens se sentent souvent personnellement attachés aux célébrités ou aux milliardaires et à leur vie amoureuse, car ils idolâtrent ou aspirent à être ces personnes», dit-elle. « Alors, quand ils ont des moments difficiles ou qu’ils se séparent, cela remet en question votre rêve. »

Bien que certains se sentent peut-être opprimés par la rupture, Walzer dit qu’il est essentiel de se rappeler que les portes ne sont qu’humaines.

«Nous projetons nos objectifs sur d’autres personnes et supposons que les Gates peuvent le faire (faire fonctionner une relation) parce qu’ils sont riches et nous pensons qu’ils sont meilleurs que nous», dit-il. « Mais en réalité, l’argent n’achète pas le bonheur. »

Contribution: Mike Snider, Maria Puente