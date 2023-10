Bill Kristol explique pourquoi il soutient les démocrates et Twitter a des idées – Twitchy

De nombreuses personnes ont laissé Trump et leur haine à son égard obscurcir tout ce qu’ils ont fait, dit et cru à partir de 2016.

Bill Kristol en fait partie. Il n’y a aucun principe qu’il a prétendu défendre et qui n’ait pas été vendu à cause de Trump.

Aujourd’hui, il a tweeté pourquoi il est allé à Washington en premier lieu, et c’est la même raison pour laquelle il est à 100 % d’accord avec Biden et les démocrates aujourd’hui. Lisez et jugez par vous-même :

Je suis venu à Washington pour travailler dans l’administration Reagan parce que (pour simplifier à l’extrême) elle était pro-Constitution, pro-États-Unis, leadership mondial, pro-militaire, pro-Israël, pro-démocratique et pro-américain. Et c’est pourquoi je soutiens désormais l’administration Biden et les démocrates. – Bill Kristol (@BillKristol) 17 octobre 2023

Excusez-nous une minute : HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA.

Merci pour le rire, Bill.

Twitter/X n’y croyait pas.

Cue la musique calliope. https://t.co/Ben85zO16j – Geek de la physique (@physicsgeek) 17 octobre 2023

C’est vraiment un cirque.

Je suis désolé, vous prétendez que les démocrates sont pro-constitution ? https://t.co/5rvKfx3Y93 – (((Aaron Walker))) (@AaronWorthing) 17 octobre 2023

Il est. Nous voulons dire qu’ils détestent la liberté d’expression, le droit aux armes à feu, la procédure régulière et les droits des États. mais ils sont pro-constitution !

Outre les articles I et III, les 1er, 2e, 5e, 6e et 10e amendements, Biden est pro Constitution. https://t.co/JIUatszgef – David Harsanyi (@davidharsanyi) 17 octobre 2023

« Pro-Constitution. »

OK, aussi le 4 et le 9. – David Harsanyi (@davidharsanyi) 17 octobre 2023

Biden ne fait que frapper tous les amendements.

Recommandé

S’il était poussé, je pense qu’il violerait également le troisième amendement. – AmishDude (@TheAmishDude) 17 octobre 2023

Il l’a probablement fait.

L’icône libérale, le vieux sage de MSNBC, Bill Kristol, affirme que la raison pour laquelle il est désormais un fervent partisan du Parti démocrate et de Joe Biden est que c’est Biden et les démocrates qui sont désormais les partisans les plus fidèles de l’idéologie de Reagan. https://t.co/eagYURjuN8 –Glenn Greenwald (@ggreenwald) 17 octobre 2023

C’est hilarant, non ?

Quels que soient les (nombreux) échecs du GOP actuel, le Parti démocrate est pire sur tous les critères que vous énumérez. Votre argument pourrait peut-être avoir un sens si vous vous prononciez pour No Labels ou quelque chose du genre, mais ce que vous avez écrit ici est risible. https://t.co/Ofi7SBUxZ7 – Ilya Shapiro (@ishapiro) 17 octobre 2023

« Certains parlent du sénateur Biden, maintenant candidat à la présidence. Je l’ai vu sur CNN hier soir s’adressant à l’école John F. Kennedy de l’université de Harvard. Il est un démogog doux mais pur, qui veut sauver Am. de la doctrine Reagan. » – Ronald Reagan, 15 juin 1987. https://t.co/BuOXyu4yrh – Dan McLaughlin (@baseballcrank) 17 octobre 2023

On pourrait penser que Kristol s’en souviendrait. Apparemment non.

Mes amis, il y a de nombreuses raisons de critiquer de nombreuses choses que les gens associent au soutien du GOP en ce moment. Le GOP doit réadopter la Constitution – en particulier la séparation des pouvoirs, le fédéralisme et le respect des droits de premier rang. Mais cela ne veut pas dire qu’il faut faire semblant… https://t.co/9zqYPIDt2p – Casey Mattox (@CaseyMattox_) 17 octobre 2023

Le tweet continue : « faire semblant que l’administration Biden et les démocrates sont « pro-Constitution » ou « pro-capitalisme démocratique ».

« Je suis arrivé sur le marché du travail en tant que végétarien de longue date, évitant la viande. Et c’est pourquoi je suis maintenant fier de travailler chez Outback Steakhouse. » https://t.co/CCMKpxd1OV – Tom Elliott (@tomselliott) 17 octobre 2023

Cela a autant de sens que ce que Kristol a dit.

Il s’agit simplement du processus de pensée qu’une personne utilise pour rationaliser le fait de rester dans une relation abusive. https://t.co/4M1UbM2z8V – Varad Mehta (@varadmehta) 17 octobre 2023

Il faut du courage pour admettre qu’on a tort. Bill ne peut pas faire ça.

Exactement. Il n’y a vraiment pas de mots pour ce genre d’audace.

Quelqu’un vérifie @BillKristol pour une panne de son fonctionnement cognitif… Pro-Constitution ? Pro-militaire ? Pro-Israël ? Un capitalisme pro-démocratique ? Les Démocrates ? Mon Dieu, c’est un non-sens délirant https://t.co/0F4heY6jZB -Brandon (@Bull16) 17 octobre 2023

Les absurdités délirantes sont exactes à 100 %.

Bill n’aime pas certaines personnalités alors il a décidé d’abandonner complètement tout prétexte d’avoir des principes. https://t.co/1mksE6aJef — Seth, esq. (@libertaireJD) 17 octobre 2023

Une personnalité en particulier. Et il n’est pas seul.

Dans quelle mesure l’administration Biden est-elle pro-Constitution ? En quoi est-ce un capitalisme pro-démocratique ? Je suis peut-être profondément mécontent de l’orientation actuelle du Parti républicain, mais je ne me fais aucune illusion sur le fait que le Parti démocrate est en quelque sorte le parti des « normes ou des « principes ». https://t.co/rdXcU3Wp8T –Benjamin Rothove (@BenjaminRothove) 17 octobre 2023

Parce qu’ils ne le sont pas.

Reagan s’est présenté avec un petit gouvernement et une plateforme pour les droits des États. Le Nouveau siècle américain de Kristol et le reste de ses opposants se sont toujours appuyés sur un gouvernement fédéral inévitablement vaste, intrusif et incontournable. Kristol a été un imposteur tout au long de sa carrière. https://t.co/yZl7RL67fC – William Hillis (@WilliamEHillis) 17 octobre 2023

Bien sûr, cela semble être le cas.

HAHA. Et cet homme était censé être un leader de la pensée conservatrice. https://t.co/EMO5Qxm6eb – Idélacon (@MrScarfington) 17 octobre 2023

« Apparemment » fait le gros du travail ici.

Reagan s’opposerait avec véhémence à cette administration et, en bonne santé, se présenterait contre elle pour les mêmes raisons qu’il s’était présenté contre celle de Carter. Tous ceux qui disent le contraire sont des imbéciles ou des adeptes du camp – Dan, magicien humain de Tetris et Guy sur une chaise (@Libertybibbledy) 17 octobre 2023

Nous n’aurions pas pu le dire mieux nous-mêmes.

Une femme qui travaille au coin d’une rue et Bill Kristol exercent le même métier. La femme au coin de la rue est tout simplement plus honnête sur la façon dont elle gagne sa vie. https://t.co/4M1UbM2z8V – Varad Mehta (@varadmehta) 17 octobre 2023

Brutalement honnête.

Wow mec. Une façon de garder la punchline pour la fin. pic.twitter.com/po6y5TGbBT – SamanthaM (@Sammy6170) 17 octobre 2023

Peut-être qu’il devrait poursuivre une carrière dans le stand-up.

Avec un visage impassible et tout. https://t.co/jJBvUdkPbo – Stevie J. West (@StevieWestAgain) 17 octobre 2023

Mais le reste d’entre nous se moque de lui.

***

