Bill Kenwright: le président assiégé d’Everton restera en poste dans le cadre d’une « période de transition importante » | Nouvelles du football

Bill Kenwright restera au conseil d’administration d’Everton après que le propriétaire Farhad Moshiri a déclaré que le président de longue date avait un rôle vital à jouer dans la « période de transition importante » du club.

Après les départs de la directrice générale Denise Barrett-Baxendale, du directeur financier Grant Ingles et du directeur non exécutif et ancien attaquant Graeme Sharp la semaine dernière, l’avenir du président de longue date Kenwright est apparu incertain.

Cependant, le propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, a révélé vendredi matin que Kenwright avait accepté sa demande de rester au club et de les aider à traverser une période de transition.

Moshiri regarde Everton jouer contre West Ham en janvier





Moshiri a déclaré dans un communiqué sur le site Internet d’Everton : « Je voulais que Bill reste notre président pendant cette importante période de transition pour le club et je suis ravi qu’il ait accepté ma demande.

« Les connaissances et la vaste expérience de Bill seront cruciales pour nous alors que nous cherchons à réinitialiser, à réaliser des investissements externes et à positionner Everton pour un avenir prospère. »

Les récents changements au conseil d’administration sont intervenus à la suite de nombreuses manifestations de fans, avec Kenwright, qui a passé 19 ans dans son rôle actuel, la principale cible de la colère des supporters.

Le directeur du football d’Everton Kevin Thelwell avec Moshiri





Everton a également annoncé la nomination de Colin Chong au poste de directeur général et directeur par intérim tandis que James Maryniak devient directeur financier par intérim.

« En Colin et James, nous avons deux professionnels expérimentés du club senior qui ont accepté d’assumer des rôles améliorés par intérim, et dont nous savons qu’ils peuvent et vont livrer immédiatement », a déclaré Moshiri.

Moshiri a fortement défendu Kenwright





Dans le cadre de ces changements, l’actionnaire majoritaire Moshiri rejoindra également le conseil d’administration en tant que directeur non exécutif aux côtés de John Spellman, un expert-comptable expérimenté et partisan d’Everton.

Pendant ce temps, les investisseurs potentiels d’Everton, MSP Sports Capital, ont obtenu un investissement de 166 millions de dollars (130 millions de livres sterling) alors qu’ils se rapprochent de la prise de participation dans le club de Goodison Park.

Les fonds leur permettront d’apporter de l’argent à Everton qui financera la poursuite de la construction du nouveau stade du club à Bramley Moore Dock. L’accord, qui pourrait voir la société new-yorkaise prendre à terme une participation de 25% dans Everton, devrait être conclu dans les prochaines semaines.