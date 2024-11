BILL KELLIHER de MASTODON parle de l’économie des tournées : « Le groupe est la dernière personne à être payée »

Dans une nouvelle interview avec La rupture avec Nath et Johnny, Bill Kelliher du groupe de metal américain de renommée mondiale MASTODONTE s’est ouvert sur les réalités des tournées post-pandémiques, y compris l’augmentation des dépenses de voyage – essence, bus touristiques, hôtels et frais de vol. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Eh bien, honnêtement, il y a plusieurs éléments mobiles différents, car pendant le COVID, personne n’a fait de tournée et beaucoup d’endroits ont fermé et beaucoup de gens ont changé de carrière, comme les techniciens qui travaillent pour des groupes se sont lancés dans le secteur immobilier ou ont trouvé un emploi régulier. Tout le monde cherchait de l’argent. Et c’était un putain de désastre. Donc, l’effet de retombée de l’offre et de la demande, par exemple, pour l’essence, l’essence, ça se répercute lorsque le prix de l’essence… Les gens ne peuvent pas obtenir. le gaz, il y a les lignes, c’est une question d’économie. Tout dépend du transport, en particulier notre groupe. Et nous avions refusé quelques tournées en Europe juste parce que nous allions atteindre le seuil de rentabilité. Et il y a plusieurs raisons à cela, parce que d’une part. , nous avons la plus grande production que nous ayons jamais eue dans notre carrière, ce qui est formidable. Mais essayer d’y parvenir en Europe est beaucoup plus difficile. Tout d’abord, le gaz est une tâche difficile. chemin plus cher. Les camions, les camions, sont plus petits, donc il nous faudrait quelques camions de plus, le double du nombre de camions que nous avons ici. Et les chauffeurs sont difficiles à trouver. Le Brexit arrive, où… Habituellement, nous louons au Royaume-Uni, et les chauffeurs, il nous arrivait souvent de trouver les véhicules, mais nous n’avions pas de chauffeurs, ou vice versa — beaucoup de chauffeurs, mais pas de véhicules. Parce que tout le monde est de retour en tournée pour essayer de rattraper l’argent perdu pendant le COVID, et ça continue. Même si la dernière tournée américaine que nous avons faite avec AGNEAU DE DIEU a été un énorme succès – c’était génial – le meilleur de tous les temps. Mais nous ne pouvons pas exporter l’énorme production américaine vers l’Europe et ne pas faire la même chose. Si vous allez là-bas avec une toile de fond, vous pourriez gagner de l’argent, mais si vous apportez des lasers, un mur vidéo, toute votre équipe et vos techniciens, le feu et tout ça, vous ne pouvez pas faire ça. Et les foules vont dire : « Oh, c’est quoi ce bordel ? Pourquoi n’avez-vous pas ça ici ? Et ils ne comprendront pas ce que je viens de vous dire… On ne peut pas aller en Europe pendant un mois sans gagner d’argent, juste pour faire des concerts. Tout le monde est payé. Le groupe est la dernière personne à être payée. »

Facture » Je pense que c’était il y a deux ans, en août, nous sommes allés au Japon, et nous y arrivons à peine, soit simplement à cause de l’économie et du coût. Et le Japon est très — les villes sont en quelque sorte dispersées et il est difficile de manœuvrer. parfois sur le plan logistique, même si ce sont les meilleurs publics. Chaque fois que nous y allons, ils sont si précis. Si vous y empruntez ou louez des amplis, louez du matériel, ils sont incroyables et font attention aux détails. ils sont tout simplement incroyables. Nous sommes allés là-bas, et beaucoup de fans, je me suis un peu mêlé à la foule, et nous avons joué un seul festival là-bas, je me suis dit : « Pourquoi ne pouvons-nous pas jouer, genre ? , trois ou quatre concerts pendant que nous sommes ici ? Nous ne pouvons tout simplement pas parler aux gens, ils disaient : « Le Japon vient tout juste de commencer à laisser les gens se rassembler en groupes ». C’était il y a deux ans et demi, peu importe.

« Les choses rebondissent, mais il y a certainement eu des dégâts irréparables sur l’ensemble de l’industrie », Kelliher ajouté. « Les gens trouvent simplement différentes manières de gagner de l’argent. C’est comme se bousculer. C’est moi. J’ai toujours été un arnaqueur, même avant MASTODONTE. J’étais comme si je n’avais pas fait d’études universitaires. Je n’ai jamais pris de cours de guitare. Je ne suis qu’un putain de mec de la rue. Et c’est comme, comment pouvons-nous gagner de l’argent ? Vendre des trucs, signer des trucs, jouer de la guitare sur scène, vendre. Ce sont des choses que font les musiciens maintenant. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe dans le public. Ils vont au stand de produits dérivés et disent : « Oh, leurs putains de t-shirts valent soixante dollars ». Ils ne font que nous mettre sur le charbon. C’est genre, laissez-moi vous expliquer les détails. Les sites prennent parfois 20 à 30 % – la plupart du temps – de l’argent de vos produits dérivés, alors qu’ils n’ont rien à voir avec l’argent des produits dérivés. Et ils ne devraient pas. Si vous jouez avec un plus grand groupe comme Tueuse, MÉTALLIQUE, JEUNE FILLE DE FERvous devez faire correspondre le prix avec leurs chemises. Il y a donc beaucoup de choses qui sont cachées au grand public. »

S’attaquer aux réductions de marchandises que les promoteurs imposent aux artistes, Facture a déclaré : « C’est assez standard. Nous nous battons depuis des années. Dans les contrats, nous rayions cette partie. Du genre : ‘Non, nous n’allons pas faire ça. Pourquoi devrions-nous faire ça ?’ Nous avons une entreprise de vente au détail. Nous avons un vendeur qui nous accompagne sur la route. Ils volent là où nous volons, nous payons leur billet, ils restent dans les hôtels, ils constituent un corps supplémentaire. recevez une indemnité journalière. Vous vous rendez sur place ce jour-là et le lieu vous dit : « Non, nous avons nos propres employés qui le font. [sell the merchandise].’ Et nous nous disons : « Hé, nous avons notre propre distributeur de cartes de crédit. » Ils disent : « Non. Vous allez utiliser le nôtre, et nous allons vous facturer pour l’utiliser. Donc c’est comme si tu te fais baiser partout. »

MASTODONTE effectué l’intégralité de son « Léviathan » album sur le récent « Les cendres du Léviathan » tournée en tête d’affiche avec AGNEAU DE DIEU.

« Léviathan »sorti le Dossiers de rechuteétait MASTODONTEle premier album concept de, vaguement basé sur le roman de 1851 « Moby-Dick » par Herman Melville.

MASTODONTEle dernier album de, « Calme et sinistre »était un double LP enregistré au studio du groupe à Atlanta, Son du West End. L’effort a été produit par David Bottrill (OUTIL, SE PRÉCIPITER, MUSE, PIERRE GABRIEL) et était MASTODONTELe cycle de chansons le plus complet à ce jour, comprenant 15 morceaux distincts. Il a réalisé le troisième début consécutif du groupe à la première place du classement. Panneau d’affichage Tableau des albums Hard Rock et gagné MASTODONTE un Prix ​​​​Grammy nomination pour la piste » Pousser les marées « . De plus, le single de l’album « Buveur de larmes » s’est assuré une place dans le top 10 des charts radio rock, un témoignage supplémentaire de la renommée du groupe.

Mois dernier, MASTODONTE et AGNEAU DE DIEU a partagé un nouveau single collaboratif intitulé « Inondations de Triton ». Le morceau, qui a été enregistré avant le lancement du « Les cendres du Léviathan » tournée, a été mis à disposition via Enregistrements de Loma Vista.

« Inondations de Triton » a été enregistré à MASTODONTEc’est le sien Son du West End à Atlanta et a été produit par MASTODONTE et Tyler Batestrès apprécié pour ses partitions pour « Les Gardiens de la Galaxie », « John Wick », « MaXXXine » et plus encore.