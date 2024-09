Bill Jones continuera à aider les personnes dans le besoin

8 septembre — WILKES-BARRE — Bien avant l’arrivée de Bill Jones, son père, l’affable Joseph « Red » Jones, passait chez moi pour demander à mes parents s’ils envisageraient d’envoyer leur fils à St. Vincent pour jouer au basket-ball.

Mon père, un baptiste gallois, appelait toujours Red, comme il le disait, « le patron ».

Papa disait à Red : « C’est elle la catholique. »

Maman disait à Red qu’elle préférait que son fils aille à l’école publique.

Mais Red s’asseyait toujours à notre table de cuisine et discutait de tout et de rien. Lui, mes parents et moi prenions un café et une part de gâteau ou de tarte et ils riaient.

Les visites de Red, bien que peu concluantes en termes de recrutement, étaient toujours amusantes.

Red serait très fier de son fils, « Billy », qui a annoncé la semaine dernière qu’il quittait son poste à United Way of Wyoming Valley, vraisemblablement pour un autre emploi.

Où que Billy Jones aille, il s’assurera de continuer ce qu’il fait le mieux : aider les gens.

C’est ce qu’il a fait à Centraide : il suffit de regarder son bilan.

Jones est devenu président-directeur général de United Way of Wyoming Valley en 2012. Pendant 90 ans, United Way a fonctionné comme le « Community Chest » : les donateurs faisaient des dons à United Way et United Way finançait des agences dans toute la vallée du Wyoming.

Jones a contribué à mener des changements transformationnels dans la façon dont l’organisation a servi la communauté et a utilisé les fonds collectés pour avoir plus d’impact.

Plus récemment, Centraide s’est concentré sur la lutte contre la pauvreté infantile.

Jones a déclaré que l’essence de sa philosophie est que si nous pouvons investir dans les enfants plus tôt dans la vie, nous pourrons peut-être prévenir les besoins et améliorer les chances de réussite plus tard dans la vie. Une mission noble en effet.

Au début de chaque campagne annuelle de collecte de fonds, chaque fois qu’on demandait à Jones quel était l’objectif de l’année, il ne donnait jamais de montant financier. Au lieu de cela, il disait toujours que l’objectif était de réduire la pauvreté infantile dans la vallée du Wyoming et qu’il y croyait vraiment et qu’il n’aurait pas pu être plus passionné par cette cause.

En plus de financer des organismes de différentes façons, Centraide a développé plus d’une douzaine d’initiatives pour répondre aux besoins d’alphabétisation, de préparation à l’école, d’assiduité scolaire, de soutien aux étudiants, de correction de la vue, d’articles d’hygiène, de vêtements et d’autres fournitures, et bien plus encore.

Jones a déclaré qu’il était particulièrement fier de :

—Le partenariat avec la Dolly Parton Imagination Library, où plus de 8 000 enfants — de la naissance à 5 ans — ont été inscrits et où plus de 200 000 livres ont été distribués à la communauté.

—Le programme Nurse’s Pantry, qui fournit aux infirmières scolaires des articles de santé et d’hygiène, des vêtements et d’autres fournitures dans 34 bâtiments scolaires, y compris toutes les écoles élémentaires publiques de la vallée du Wyoming, et a servi plus de 5 400 élèves l’année dernière.

—La clinique See to Succeed Vision qui propose des examens de la vue et des lunettes dans quatre districts scolaires locaux. Grâce à cette clinique, des lunettes ont été fournies à plus de 900 enfants de la région au cours des trois dernières années scolaires.

—Le programme Loads of Love, qui a fourni à 15 bâtiments scolaires des laveuses et des sécheuses pour aider les élèves à risque à avoir accès à des installations de buanderie et à des vêtements propres.

—Le développement du programme School Based Community Navigator à l’école élémentaire Kistler pour aider à répondre aux besoins des élèves et des familles et à prévenir l’absentéisme.

—La nouvelle ligne de soutien aux parents, lancée en juillet pour aider les parents et les tuteurs à répondre aux besoins de leurs enfants.

Voyez-vous le bien que Jones a apporté à cette communauté ?

Et il y a plus encore.

Centraide a soutenu un certain nombre d’initiatives dans plusieurs districts scolaires pour encourager les élèves du secondaire à envisager une carrière dans l’éducation.

Jones attribue tout le mérite du succès de ces programmes au fil des ans au personnel de Centraide. Il a toujours dit qu’il faut une équipe composée de personnes chargées de la rédaction de demandes de subvention, de la collecte de fonds, de la planification d’événements, du développement de programmes, du marketing et d’une bonne exécution pour rendre tout cela possible.

Jones dit que de nombreux membres du personnel sont comme une famille et qu’ils se soucient vraiment les uns des autres, du travail qu’ils font et de la communauté qu’ils servent.

Cela est toujours évident.

Jones est également fier de la fusion réussie de Berwick Area United Way avec United Way of Wyoming Valley en 2018, qui a créé un certain nombre d’efficacités opérationnelles, réduit les dépenses administratives et a permis d’utiliser davantage de fonds collectés dans la communauté de Berwick pour répondre aux besoins de cette communauté.

En plus de Berwick Area United Way, Jones a également géré United Way of Susquehanna County, une division de United Way of Wyoming Valley. De nombreuses initiatives créées dans la vallée du Wyoming sont également mises en œuvre à Berwick et dans le comté de Susquehanna pour aider les enfants à risque de ces communautés.

Également pendant son mandat de PDG, le contrat de longue date de l’organisation avec le ministère de la Santé de Pennsylvanie pour servir les personnes atteintes du VIH dans toute la région s’est considérablement développé, ce qui a permis à l’organisation de servir beaucoup plus de personnes dans le besoin.

Romilda Crocamo, directrice du comté de Luzerne, a fait des commentaires sincères à propos de Jones lorsque la nouvelle de sa décision de quitter United Way a été annoncée.

« En apprenant le départ à la retraite de Bill Jones, nous devons tous réfléchir au parcours remarquable qu’il a accompli en tant que président et directeur général de United Way », a déclaré Crocamo. « L’engagement indéfectible de Bill à aider les membres les plus vulnérables de notre communauté a laissé une marque indélébile sur notre comté. »

Cela en dit long.

Crocamo a déclaré que la passion de Jones pour le service et son dévouement à l’équité sociale ont non seulement transformé d’innombrables vies, mais ont également inspiré un mouvement de compassion et de générosité dans toute notre communauté.

« La capacité de Bill à forger des partenariats et à mobiliser des bénévoles a créé un effet d’entraînement de changement positif qui se fera sentir pendant des années à venir », a déclaré Crocamo. « Alors que nous disons adieu à un véritable défenseur des nécessiteux, nous reconnaissons l’impact profond de son travail. La vision, le leadership et le dévouement sincère de Bill nous manqueront cruellement. »

Où que Jones atterrisse, il s’assurera de poursuivre sa mission de vie consistant à aider ceux qui en ont le plus besoin.

Comme le dit le Dr Seuss :

« À moins que quelqu’un comme vous ne s’en soucie vraiment, rien ne va s’améliorer. Ce n’est pas le cas. »

C’est ce que fait Bill Jones – et ce qu’il a toujours fait.

Contactez Bill O’Boyle au 570-991-6118 ou sur Twitter @TLBillOBoyle.