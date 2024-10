Bill Hay, ancien joueur étoile des Blackhawks et cadre du Temple de la renommée du hockey, est décédé à 88 ans

CALGARY — Bill Hay, ancien joueur vedette des Blackhawks de Chicago et cadre du Temple de la renommée du hockey, est décédé. Il avait 88 ans.

Hockey Canada, dont Hay a été président et chef de l’exploitation de 1990 à 1995, a confirmé le décès de Hay dans un communiqué publié samedi. La cause du décès n’a pas été fournie.

« Bill Hay a vécu une vie de hockey remarquable qui reflétait le meilleur de notre sport », a déclaré le commissaire de la LNH Gary Bettman dans un communiqué. monde. »

Hay a disputé huit saisons dans la LNH avec les Blackhawks et a été nommé recrue de l’année dans la ligue lors de la saison 1959-60, alors qu’il a récolté 24 buts et 30 passes décisives en 70 matchs.

Le centre de Saskatoon a récolté 11 buts et 48 passes au cours de la saison régulière suivante et a ajouté deux buts et cinq passes en 12 matchs éliminatoires tout en ancrant un trio avec Bobby Hull pour aider les Blackhawks à remporter la Coupe Stanley.

Hay a inscrit 113 buts et 273 passes décisives en 506 matchs en carrière dans la LNH et a été deux fois joueur étoile avant de prendre sa retraite en 1967.

Il a continué à jouer après sa retraite, en tant que président et chef de la direction des Flames de Calgary de 1991 à 1995, parallèlement à son rôle au sein de Hockey Canada.

Il a joué un rôle déterminant dans la fusion de Hockey Canada et de l’Association canadienne de hockey amateur au milieu des années 1990.

Il a également été membre du comité de sélection du Temple de la renommée du hockey de 1980 à 1997 et membre du conseil d’administration de la salle de 1995 jusqu’à sa retraite en 2013, dont 15 ans à titre de président.

Hay a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en tant que bâtisseur en 2015 et investi dans l’Ordre du hockey au Canada en 2021.

Son père, Charles Hay, a aidé à organiser la Série Summit de 1972 et est également inscrit au Temple de la renommée du hockey en tant que bâtisseur.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 26 octobre 2024.