Bill Hader rappelle le croquis de SNL qui a presque blessé Justin Bieber

Une Saturday Night Live esquisse a pris une tournure inattendue.

Au cours de l’épisode du jeudi 7 janvier de Late Night avec Seth Meyers, SNL alun Bill Hader a rappelé un certain sketch impliquant Justin Bieber cela n’a pas dépassé la répétition générale.

En parlant à l’hôte Seth Meyers à propos de son passage dans la série de sketchs comiques, la star de 42 ans a déclaré: « ‘Song for Daddy’ était Justin Bieber et ce croquis n’est allé que pour s’habiller, et tout ce qui pouvait mal tourner dans un croquis a mal tourné pendant ce croquis . «

Il a continué: « Immédiatement, je pense que le décor est presque tombé sur Justin Bieber. Et j’ai essayé de faire comme, une partie du croquis ou quelque chose comme ça. Et puis je me souviens qu’aucun des accessoires que j’étais censé avoir n’était là. Et c’est parti. … Ça a juste été terrible. «

Bill a ri en se souvenant de son camarade SNL étoile Kenan Thompson entrer comme Steve Harvey et dites calmement: « Je ne sais pas. J’aime ça. »