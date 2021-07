Bill Gurley dit que les SPAC sont « remarquablement bon marché par rapport aux introductions en bourse mal évaluées »

La décision de Nextdoor d’entrer en bourse par le biais d’une société d’acquisition à vocation spécifique est en grande partie le résultat d’une tarification favorable par rapport à une introduction en bourse traditionnelle, a déclaré Bill Gurley, partenaire chez Benchmark et un des premiers investisseurs dans le réseau social de quartier. Gurley a été l’un des partisans les plus virulents des cotations directes, une autre alternative à l’introduction en bourse dans laquelle les entreprises entrent en bourse sans vendre d’actions à un rabais important aux nouveaux investisseurs. Il a déclaré que l’introduction en bourse moyenne en 2020 s’accompagnait d’un coût du capital de 57%. « Les SPAC sont remarquablement bon marché par rapport aux introductions en bourse mal évaluées », a déclaré vendredi Gurley à « TechCheck » de CNBC. Nextdoor a annoncé plus tôt cette semaine son intention de poursuivre un SPAC parrainé par une filiale de Khosla Ventures, la société d’investissement de Vinod Khosla. Dans une SPAC, une société dite de chèques en blanc lève des capitaux par le biais d’une offre publique, puis recherche une cible potentielle, qui devient l’entité opérationnelle après la clôture de la transaction. Le rythme des nouvelles SAVS a ralenti plus tôt cette année après avoir battu un record en 2020 et atteint un nouveau sommet au premier trimestre de cette année. Le retrait est intervenu après que la SEC a publié des directives comptables qui classeraient les bons de souscription SPAC comme des passifs au lieu d’instruments de capitaux propres. Cependant, l’activité a repris. Outre Nextdoor, la fintech Circle, les sociétés spatiales Planet Labs et Satellogic et la société d’énergie solaire Héliogène tous les accords annoncés cette semaine. Pourtant, l’indice propriétaire CNBC SPAC Post Deal, qui est composé des plus grandes SPAC qui ont annoncé un objectif ou de celles qui ont déjà réalisé une fusion SPAC au cours des deux dernières années, est en baisse de 3,8% en 2021, après avoir chuté en février et mars. .

La transaction de Nextdoor rapportera 686 millions de dollars et valorisera l’entreprise à 4,3 milliards de dollars. Benchmark a investi pour la première fois en 2011 à une évaluation post-monnaie d’un peu plus de 30 millions de dollars, selon PitchBook. L’entreprise affirme que son site est maintenant utilisé dans plus de 275 000 quartiers dans le monde et dans près d’un foyer américain sur trois. Il permet aux utilisateurs d’organiser des événements, de vendre ou de donner des objets et d’alerter les voisins en cas de danger. Plus tôt cette année, Nextdoor a lancé une notification antiraciste après avoir longtemps été critiqué pour des commentaires racistes sur sa plateforme. En 2018, Nextdoor a embauché Sarah Friar, qui était chef des finances chez Square, en tant que nouveau PDG, remplaçant le fondateur de l’entreprise, Nirav Tolia. Avant cela, Friar a passé plus d’une décennie chez Goldman Sachs. Gurley a déclaré que Friar avait analysé tous les chiffres et avait examiné de près une introduction en bourse avant de prendre la décision finale. « Sarah Friar est une PDG extrêmement expérimentée avec des tonnes d’expérience à Wall Street, à la fois ayant travaillé dans une banque d’investissement et en tant que directrice financière d’une entreprise publique », a déclaré Gurley. « Elle a fait un double suivi, regardait l’introduction en bourse et a juste dit que j’avais plus de contrôle et que j’obtenais une meilleure économie en empruntant la voie SPAC. »

