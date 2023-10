Bill Gross dit que le Trésor à 10 ans pourrait tester 5% à court terme

L’investisseur largement suivi, Bill Gross, estime que les rendements du Trésor ont le potentiel de grimper encore plus à court terme.

« Je pense que nous allons aller à cinq heures [percent] », a déclaré Gross mardi sur « Last Call » de CNBC, faisant référence au Rendement du Trésor à 10 ans . « Le marché est certainement survendu en ce moment en prévision des approvisionnements du Trésor, en prévision d’une hausse plus longue de la part de la Fed. »

Le marché boursier a subi de fortes ventes mardi alors que la hausse des rendements obligataires a secoué Wall Street. Le S&P500 a chuté de 1,4%, touchant dans la journée son plus bas niveau depuis juin alors que le rendement du Trésor à 10 ans a atteint son plus haut niveau en 16 ans.

Le rendement de référence a bondi au cours du mois dernier pour atteindre 4,8 %, la Réserve fédérale s’étant engagée à maintenir les taux d’intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps. Le rendement du Trésor à 30 ans a atteint 4,9% mardi, également le plus haut depuis 2007.