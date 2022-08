Bill Graham, ancien chef libéral par intérim, décède à 83 ans

Bill Graham a apporté une dignité à la politique qu’il a donnée à la vie. Il savourait les deux. Son esprit était si tranchant qu’il impressionnait même ce Terre-Neuvien, mais c’est de sa gentillesse que je me souviendrai encore plus affectueusement. Bill a servi son pays et son parti quand ils avaient besoin de lui. Reposez en paix.

— Seamus O’Regan Jr (@SeamusORegan) 8 août 2022