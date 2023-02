Bill Gates s’essaie à faire du Roti

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, s’est récemment livré à une entreprise aventureuse, mais cela n’a rien à voir avec la technologie. La délicieuse vocation du magnat des affaires lui a fait tenter sa chance en faisant des rotis. Cela s’est produit lors de la dernière rencontre de Gates avec le chef Eitan Bernath, qui est récemment revenu aux États-Unis après son voyage gastronomique au Bihar, en Inde. Au cours de son expédition culinaire, le chef a interagi avec des producteurs de blé et a personnellement été témoin de la façon dont ils travaillent dur chaque année pour obtenir de nouveaux rendements.

Le chef a également appris à faire des rotis et a transmis son savoir-faire au co-fondateur de Microsoft. Dans une vidéo, partagée par le chef, on le voit diriger le magnat de la technologie pour mélanger de la farine, de l’eau et du sel dans un grand bol. Après quoi, le duo essaie de déployer des rotis circulaires parfaits. Le chef réussit la tâche, mais Bill Gates a trouvé cela extrêmement difficile. À l’étape suivante, ils utilisent une poêle indienne pour chauffer la pâte aplatie. Ce qui vole la vedette, c’est que l’équipe dynamique n’a pas oublié de saupoudrer le pain indien de base avec beaucoup de ghee desi.

“Bill Gates et moi nous sommes éclatés à faire Indian Roti ensemble. Je viens de rentrer du Bihar, en Inde, où j’ai rencontré des producteurs de blé dont les rendements ont été augmentés grâce aux nouvelles technologies de semis précoce et des femmes des cantines ‘Didi Ki Rasoi’ qui ont partagé leur savoir-faire dans la fabrication de Roti », lit-on dans la légende postée avec la vidéo.

Regardez le processus de fabrication du roti dans la vidéo ci-dessous :

Un barrage d’utilisateurs a loué les efforts de Bill Gates, mais le roti préparé ne semble pas avoir impressionné l’Internet desi. Un utilisateur a écrit: “Bien noté pour l’effort, roti aurait pu être bien meilleur.”

Un autre a commenté: « Vidéo amusante. Mais croyez-moi, cette vidéo ressemble plus à “Comment ne pas faire de roti”.

Un autre a dit: «C’est le pire roti que nous puissions imaginer. Mais un bel effort !

Pendant ce temps, un utilisateur a rejoint, “Bravo Bill, peut-être pas un cercle parfait mais je suis sûr qu’ils auront le bon goût.”

La vidéo a accumulé près de 90 000 vues sur le site de micro-blogging.

Comment évalueriez-vous les compétences de Bill Gates en matière de fabrication de roti ?

