BILL Gates se serait blâmé pour son divorce avec Melinda alors qu’il « racontait » leur séparation lors de la conférence des milliardaires de Sun Valley.

Le cofondateur de Microsoft aurait parlé de son divorce avec Melinda après 27 ans de mariage lors de la conférence exclusive Allen & Company Sun Valley la semaine dernière.

Gates est arrivé à la conférence de Sun Valley la semaine dernière Crédit : Getty

Bill et Melinda se séparent après 27 ans de mariage Crédit : Reuters

Un participant a déclaré au New York Post que lors d’une session de questions-réponses « off the record », Gates « a avoué avoir gâché » son mariage.

« Il a essentiellement fait référence au fait qu’il [the divorce] était de sa faute », a déclaré la source.

« Il a semblé un peu émotif à ce sujet », a ajouté la source. « Il était peut-être au bord des larmes.

Le média a rapporté que Gates n’avait pas utilisé le mot « affaire » lorsqu’il a discuté de la fin de son mariage de près de trois décennies.

Un autre participant a déclaré au média que la franchise de Gates était « très émouvante ».