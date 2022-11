Bill Gates révèle cinq de ses livres préférés de tous les temps. One’s By Bono

Bill Gates aime partager ses lectures récentes préférées sur son blog Gates Notes. Mais cette fois, le co-fondateur de Microsoft a décidé de partager cinq de ses favoris de tous les temps. (Ses articles sont un peu différents des recommandations de livres occasionnels que vous pourriez donner à vos amis – l’un de ses choix est une biographie de la rock star Bono, un ami personnel de Gates.)

Une vidéo d’accompagnement montre Gates s’arrêtant à Kirkland, Washington; New Delhi, Inde; Cambridge, Massachusetts; Johannesbourg, Afrique du Sud ; et Rio de Janeiro, au Brésil, laissant des piles des cinq livres dans les petites bibliothèques gratuites à chaque endroit. Il révèle également qu’il a laissé une pile similaire dans les petites bibliothèques gratuites d’autres villes et encourage les lecteurs à vérifier s’il y a un emplacement à proximité.

Gates révèle également qu’il a hâte de passer la des vacances avec sa famille, et laisse tomber un détail inhabituel: “Nous portons généralement des pyjamas assortis à Noël”, dit-il. Ses enfants sont tous adultes maintenant, mais peu importe ce qui flotte sur votre bateau de vacances, Bill.

Voici un aperçu des cinq livres recommandés par Gates.

Étranger dans un pays étrange, de Robert Heinlein

Gates s’extasie sur Robert Heinlein Étranger dans un pays étrangele classique de science-fiction de 1961 sur un humain élevé par des Martiens, le qualifiant de “favori depuis le collège”.

“Je pense que la meilleure science-fiction pousse votre réflexion sur ce qui est possible dans le futur, et Heinlein a réussi à prédire la montée de la culture hippie des années avant son apparition”, écrit Gates.

Reddition, de Bono

Le livre le plus récent sur la liste de Gates est Abandonnez-vous : 40 chansons, une histoireun mémoire du leader de U2 Bono qui est sorti le 1er novembre.

“J’ai la chance d’appeler Bono un ami, mais beaucoup d’histoires qu’il raconte dans Surrender étaient nouvelles pour moi”, a déclaré Gates.

Équipe de rivaux, par Doris Kearns Goodwin

Gates s’extasie également sur Team of Rivals: Le génie politique d’Abraham Lincolnde Doris Kearns Goodwin.

“Goodwin est l’un des meilleurs biographes américains, et Team of Rivals est sans doute son chef-d’œuvre”, écrit Gates, notant qu’il “n’en sait pas assez sur Abraham Lincoln”.

Le jeu intérieur du tennis, par Robert Gallwey

Gates s’est récemment extasié sur le sport florissant du pickleball, mais c’est aussi un joueur de tennis de longue date. Et il recommande le livre de 1974 Le jeu intérieur du tennis, de Robert Gallwey. Et ce n’est pas seulement pour les athlètes.

“(Gallwey) donne d’excellents conseils sur la façon de passer de manière constructive à des erreurs, que j’ai essayé de suivre à la fois sur et en dehors du terrain au fil des ans”, a déclaré Gates.

Le Rêve de Mendeleïev, de Paul Strathern

Vous n’avez probablement jamais lu de livre sur le tableau périodique, mais pourquoi ne pas commencer par le haut ? Gates dit Paul Strathern Le rêve de Mendeleïev est le “meilleur livre que j’aie jamais lu sur le tableau périodique”. Et autant que The Inner Game of Tennis n’est pas seulement pour les sportifs, ce livre n’est pas seulement pour les geeks scientifiques, dit Gates.

“Strathern décrit l’histoire du tableau périodique comme” une parabole capricieuse de l’aspiration humaine “, et je suis d’accord”, écrit Gates. “L’histoire de la chimie nous en dit autant sur l’évolution de la pensée humaine que sur la science de la matière.”