Bill Gates rencontrerait le chinois Xi cette semaine

Microsoft Le co-fondateur de Bill Gates rencontrera vendredi le président chinois Xi Jinping, Reuters a rapporté Mercredi citant deux sources proches du dossier.

La réunion sera la première de Xi avec un PDG étranger ces dernières années, selon le rapport, car le dirigeant chinois a cessé de voyager à l’étranger pendant près de trois ans après que la Chine a fermé ses frontières pendant la pandémie.

Il pourrait s’agir d’une réunion en tête-à-tête, a déclaré Reuters sans révéler de détails sur ce dont ils pourraient discuter.

CNBC a contacté le ministère chinois des Affaires étrangères mais n’a pas eu de réponse au moment de la publication.

Les deux hommes se sont rencontrés en 2015 en marge du forum de Boao, un rassemblement de dirigeants politiques et économiques, organisé dans la province de Hainan. Ils ont discuté des points de vue sur l’amélioration des services de santé publique et la réduction de la pauvreté, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

Gates a tweeté mercredi, disant qu’il avait atterri à Pékin pour « rendre visite à des partenaires qui ont travaillé sur les défis mondiaux de la santé et du développement » pour la Fondation Bill & Melinda Gates. C’est sa première visite depuis 2019.

Le milliardaire a démissionné de son poste de président du conseil d’administration de Microsoft en mars 2020 pour « consacrer plus de temps à ses priorités philanthropiques, notamment la santé mondiale, le développement, l’éducation et son engagement croissant dans la lutte contre le changement climatique ». Il a quitté son poste de direction à temps plein chez Microsoft en 2008.

La visite de Gates précède le voyage tant attendu du secrétaire d’État américain Antony Blinken en Chine ce week-end, visant à stabiliser les relations entre les deux plus grandes économies du monde.

Les ministres chinois des Affaires étrangères Qin Gang et Blinken se sont exprimés mercredi et « ont discuté de l’importance de maintenir des lignes de communication ouvertes » afin de gérer les relations américano-chinoises et « d’éviter les erreurs de calcul et les conflits ». le département d’État américain a déclaré.

D’autres leaders technologiques étrangers – tels que Pomme PDG Tim Cook et Tesla PDG Elon Musk – ont rencontré des ministres chinois ces derniers mois.

En mars, Cook a rencontré le ministre chinois du Commerce Wang Wentao pour discuter de la réouverture de la Chine et des problèmes plus larges de la chaîne d’approvisionnement. Musk a rencontré le vice-Premier ministre chinois Ding Xuexiang et d’autres hauts responsables en Chine en mai, alors que Pékin cherche à présenter un environnement commercial convivial pour les entreprises étrangères au milieu des tensions avec le gouvernement américain.