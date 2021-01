Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a reçu sa première dose du vaccin Covid-19 après avoir mis des millions dans le développement et la distribution, mais la plupart ont profité de l’occasion pour évoquer de nombreuses théories du complot centrées sur l’homme.

« Je me sens bien, » Gates l’a annoncé au monde vendredi, ajoutant une photo de lui-même recevant un vaccin Covid-19.

«Merci à tous les scientifiques, participants aux essais, organismes de réglementation et travailleurs de la santé de première ligne qui nous ont amenés à ce point» il ajouta.

L’un des avantages d’avoir 65 ans est que je suis éligible au vaccin COVID-19. J’ai reçu ma première dose cette semaine et je me sens bien. Merci à tous les scientifiques, participants aux essais, organismes de réglementation et travailleurs de la santé de première ligne qui nous ont amenés à ce point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd – Bill Gates (@BillGates) 22 janvier 2021

À 65 ans, Gates est éligible pour recevoir le vaccin dans le cadre du plan de distribution de premier niveau de l’État de Washington.

Gates est devenu un nom commun dans les discussions sur Covid-19 non seulement grâce aux millions de dollars que ses fondations ont investis dans le développement et la distribution de vaccins, en particulier dans les pays du tiers-monde, mais aussi à cause d’un discours TED désormais viral de 2015 où la technologie mogul a averti que le monde n’était pas préparé à une pandémie mondiale.

Ce discours a été en partie ce qui a alimenté de nombreuses théories du complot sur le milliardaire et son intense intérêt à voir des gens vaccinés.

Gates a reconnu les théories du complot, dont l’une inclut le fait de mettre des micropuces dans les vaccins pour suivre les gens, les appelant « étrange. »

« C’est étrange. Ils prennent le fait que je suis impliqué dans les vaccins et ils inversent simplement les choses, donc au lieu de donner de l’argent pour sauver des vies, je gagne de l’argent pour me débarrasser de vies. Si cela empêche les gens de se faire vacciner ou de consulter les dernières données sur le port d’un masque, alors c’est un gros problème ». il a dit.

Aussi sur rt.com « Gros problème »: Bill Gates rejette les « étranges » conspirations du vaccin Covid-19 à son sujet, dit qu’il veut sauver des vies

Cela n’a pas empêché les utilisateurs de médias sociaux de transformer sa photo de vaccination en la cible de nombreuses blagues.

Il ferait mieux de faire attention ou le vaccin de Bill Gates implantera une puce Bill Gates à l’intérieur de Bill Gates qui permettra à Bill Gates de suivre Bill Gates! pic.twitter.com/VP9LSxgcQI – Russ Burgos (@Russ_Burgos) 22 janvier 2021

Bill Gates saura désormais où se trouve Bill Gates à tout moment. https://t.co/tixt4gz3xa – Stephen Graham (@StephenCVGraham) 22 janvier 2021

Bill Gates s’implantant avec une micro-puce pour surveiller où Bill Gates se trouve à tout moment https://t.co/lItZ5hGDNP – Teddy Schleifer (@teddyschleifer) 22 janvier 2021

Gates a également été une figure controversée pendant la pandémie de Covid-19 pour son soutien à l’extension des restrictions de verrouillage – il pense qu’il ne devrait pas y avoir de « revenir » à la normale jusqu’en 2022 – et sa position sévère contre les sceptiques en matière de vaccins, qui a été critiquée principalement par des experts conservateurs tels que Candace Owens.

Il a suggéré aux responsables de la santé de combattre «Hésitation à la vaccination» en faisant appel à des voix influentes pour les promouvoir « Afin que nous puissions obtenir un niveau de vaccination qui a vraiment une chance d’arrêter » Covid19.

Le rôle de Gates dans la lutte contre la pandémie, cependant, semble être là pour rester. Il a récemment tweeté qu’il est « J’ai hâte de travailler » avec le président Joe Biden et le vice-président Kamala Harris «Pour relever certains de nos défis les plus difficiles comme le COVID-19 et le changement climatique.»

Il n’était pas aussi réceptif à l’administration Trump, se demandant même si la Food and Drug Administration (FDA) pouvait faire confiance à la distribution d’un vaccin sûr contre Covid-19 sous le président.

«Historiquement, tout comme le [Centers for Disease Control] était considérée comme la meilleure au monde, la FDA avait la même réputation d’organisme de réglementation de premier ordre. » il a dit.

Aussi sur rt.com Arrondir les «anti-vaxxers»? Recruter des chefs religieux? Bill Gates avertit que les États-Unis doivent réfléchir à des moyens de réduire « l’hésitation à la vaccination »

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!