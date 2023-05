Bill Gates prédit le grand gagnant de l’IA : les assistants intelligents

Microsoft Le co-fondateur Bill Gates estime que la future entreprise leader de l’intelligence artificielle aura probablement créé un agent numérique personnel capable d’effectuer certaines tâches pour les personnes.

Cet assistant d’intelligence artificielle encore à développer sera capable de comprendre les besoins et les habitudes d’une personne et l’aidera à « lire ce que vous n’avez pas le temps de lire », a déclaré Gates lundi lors d’un événement Goldman Sachs et SV Angel à San Francisco à propos de l’intelligence artificielle.

La technologie sera si profonde que la première entreprise à la développer aura une longueur d’avance sur ses concurrents. Cet assistant personnel pourrait modifier radicalement les comportements des utilisateurs, évitant ainsi aux utilisateurs de visiter à nouveau un site Web de recherche, d’utiliser certains outils de productivité ou d’effectuer des achats sur Amazone a déclaré Gates.

« Celui qui gagne cela, il prendra les zones à haut profit dispersées actuelles et les déplacera vers une seule zone », a déclaré Gates expliquant comment la notion d’assistant personnel capable pourrait avoir un impact sur les activités lucratives actuelles des géants de la technologie comme Google-parent Alphabet, Microsoft et Amazon.

Gates a déclaré qu’il y avait une chance sur deux que ce futur gagnant de l’IA soit soit une startup, soit un géant de la technologie.

« Je serais déçu si Microsoft n’intervenait pas », a déclaré Gates. « Mais je suis impressionné par quelques startups, dont Inflection », a-t-il ajouté en faisant référence à la startup Inflection.AI, cofondée par l’ancien cadre de DeepMind Mustafa Suleyman.

Il faudra un certain temps avant que ce puissant futur agent numérique soit prêt pour une utilisation grand public, a déclaré Gates. D’ici là, les entreprises continueront d’intégrer les technologies d’IA dites génératives, similaires au populaire ChatGPT d’OpenAI, dans leurs propres produits.

Gates a également discuté des efforts de santé liés à son travail à la Fondation Bill & Melinda Gates, affirmant que l’IA accélérera les innovations dans l’espace et conduira à un développement de médicaments plus avancé.

Bien que le fonctionnement interne du cerveau humain soit encore un mystère pour les scientifiques, Gates pense que l’humanité est sur le point de créer des médicaments utiles pour guérir des maladies comme la maladie d’Alzheimer, avec des essais sur l’homme pour les nouveaux médicaments qui pourraient avoir lieu dans dix ans.

Il a également comparé l’essor des technologies d’intelligence artificielle générative capables de produire des textes convaincants à une technologie révolutionnaire qui aura un impact sur les cols blancs. Gates pense que les futurs robots humanoïdes moins chers à utiliser pour les entreprises que les employés humains auront un impact considérable sur les cols bleus.

« Alors que nous inventons ces robots, nous devons juste nous assurer qu’ils ne contractent pas la maladie d’Alzheimer », a déclaré Gates en plaisantant.

