Bill Gates pourrait devoir se séparer de sa somptueuse île privée en cas de divorce. Voici combien ça vaut

Bill Gates est toujours l’une des personnes les plus riches du monde – même après avoir annoncé son divorce d’avec sa femme, Melinda. Le cofondateur de Microsoft et son épouse Melinda ont déclaré qu’ils continueraient à travailler ensemble à la Fondation Bill & Melinda Gates, la plus grande fondation caritative privée au monde. L’annonce intervient dans des tweets identiques, où ils ont déclaré avoir pris la décision de mettre fin à leur mariage de 27 ans. Bill Gates était autrefois la personne la plus riche du monde et sa fortune est estimée à bien plus de 100 milliards de dollars. La façon dont le couple finit par régler sa succession et tout impact sur la fondation seront étroitement surveillés, en particulier après qu’un autre couple milliardaire de haut niveau de la région de Seattle a récemment mis fin à son mariage.

Dans une pétition conjointe pour la dissolution du mariage déposée devant la Cour supérieure du comté de King à Seattle, le couple a déclaré: «Le mariage est irrémédiablement rompu.» Bill Gates était autrefois la personne la plus riche du monde et sa fortune est estimée à bien plus de 100 milliards de dollars. couple finit par régler leur succession et tout impact sur la fondation sera surveillé de près, en particulier après qu’un autre couple milliardaire de haut niveau de la région de Seattle a récemment mis fin à leur mariage.

Selon Reuters, la demande de divorce, qui indique que le couple n’a pas d’enfants mineurs, intervient après que le plus jeune de leurs trois enfants ait récemment eu 18 ans. Les époux ont demandé au tribunal d’approuver leur accord sur le partage des biens, mais ne pas divulguer les détails. Cela n’a pas empêché le grand public de chercher – et pour googler l’évidence – combien chaque personne enlève-t-elle? L’une des principales requêtes sur Google Inde au cours du dernier jour, qui a atteint un pic au moment de l’annonce (IST), était la question «cours de l’action Microsoft».

Depuis que la nouvelle a éclaté, il y a eu des spéculations sur ce que le couple milliardaire partagera son patrimoine d’une valeur de 130 milliards de dollars. Selon les rapports, Melinda n’a pas signé d’accord prénuptial avec Bill, qui est actuellement la quatrième personne la plus riche du monde. Bill était autrefois la personne la plus riche du monde et sa fortune est estimée à plus de 100 milliards de dollars. Aujourd’hui, il est la quatrième personne la plus riche du monde avec une valeur nette de 130,5 milliards de dollars, selon Forbes.

L’un des atouts de Bill Gates est une île privée. L’île, appelée « Grand Bogue Caye », située au Belize, mesure environ 314 acres et a été achetée par Gates en 2006 pour 13 399 800 £. La valeur actuelle de l’île, selon SpaSeekers est de 18.116.102 £.SpaSeekers méthodologie pour calculer le prix impliqué l’année et le prix lors de l’achat de chaque île ont été fournis dans la devise disponible pour chaque propriété en livres ou en dollars. Cela a ensuite été converti en utilisant le taux de change historique pour connaître le prix de l’île dans la devise opposée. Cela a également été fait pour la valeur de la propriété en utilisant l’année d’achat et le taux d’inflation pour connaître sa valeur actuelle en dollars et en livres.

Le biographe de Bill Gates, James Wallace, qui a écrit deux livres sur le fondateur de Microsoft dans les années 1990, a révélé que Gates avait l’habitude d’accueillir des strip-teaseuses dans certaines «fêtes sauvages» à l’époque. Wallace se demande maintenant si Gates va reprendre sa fête, maintenant que son mariage avec Melinda est terminé.Dans une interview avec DailyMail.com, Wallace a affirmé qu’il était erroné de supposer que Gates était un «garçon de chorale» à ses débuts. L’homme de 74 ans a déclaré: «Beaucoup de ces enfants de Microsoft à l’époque, c’étaient des jeunes gens portant des t-shirts tachés de pizza pendant deux ou trois jours à travailler sur le code logiciel. Ensuite, ils organisaient des soirées assez sauvages, où ils sortaient chercher des strip-teaseuses à Seattle et les amenaient chez Bill. «

Il a également déclaré que Gates se rendrait dans «l’une des boîtes de nuit entièrement nues de Seattle et embaucherait des danseurs pour venir chez lui et nager nu avec ses amis dans sa piscine intérieure».

