Bill Gates pense que les avatars virtuels assisteront aux réunions du bureau Metaverse dans 3 ans

Bill Gates pense que les réunions de bureau se déplaceront définitivement dans le métaverse, et au cours des trois prochaines années. Selon un rapport de Fortune, le milliardaire et fondateur de Microsoft a fait la prédiction dans son « Year in Review » annuel, une collection où il fait des suppositions sur les événements de l’année à venir. « Au cours des deux ou trois prochaines années, je prédis que la plupart des réunions virtuelles passeront des grilles d’images de caméras 2D – que j’appelle le modèle Hollywood Squares, bien que je sache que cela me date probablement – au métaverse, un espace 3D avec des avatars numériques « . le rapport a cité Gates. Gates pense que les avatars virtuels se rencontreront dans un espace de bureau métaverse dans un proche avenir. La technologie pour la même chose serait rendue possible par la capture de mouvement et l’audio spatial. En fait, Microsoft a annoncé en novembre le lancement de Mesh qui vise un objectif similaire d’un espace de bureau 3D.

Avec Mesh, les gens pourraient tenir des réunions dans ledit espace 3D en utilisant leurs avatars virtuels personnalisables. Gates a également prédit que notre activité numérique, intensifiée par la pandémie, ne fera que continuer à augmenter dans les années à venir. Le rythme de l’innovation et la qualité de notre activité numérique devraient également s’améliorer, selon lui. La plus grande amélioration sera avec l’utilisation de l’audio spatial, a écrit Gates. Avec cela, l’audio semblerait provenir de la direction de la personne qui parle. Selon lui, on ne se rend pas compte à quel point il est « inhabituel » d’avoir l’audio d’une réunion qui ne provient que des haut-parleurs de l’ordinateur.

Nous sommes sur le point d’être en 2022 et nous avons fait des progrès technologiques surprenants cette année, après tout. Le métaverse existe depuis des lustres, de même que les NFT et la crypto-monnaie, mais 2021 a été l’année où ils sont devenus vraiment courants. Pour le métaverse, cela n’était pas le moindrement dû à l’intervention de Mark Zuckerberg et au lancement du métaverse de Facebook (maintenant Meta). Dans une déclaration lors de l’annonce du changement de marque de Facebook, Zuckerberg a écrit : « Nous sommes au début du prochain chapitre pour Internet, et c’est aussi le prochain chapitre pour notre entreprise ». La lettre du fondateur explique en détail le fonctionnement du métaverse où , dit-il, tout ce qui est imaginable peut être fait. « Dans ce futur, vous pourrez vous téléporter instantanément sous forme d’hologramme pour être au bureau sans vous déplacer, à un concert avec des amis, ou dans le salon de vos parents pour vous rattraper. , » il est dit.

