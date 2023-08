Bill Gates pensait que l’école n’était pas « intéressante » quand il était enfant

Même Bill Gates pensait que l’école était ennuyeuse quand il était enfant.

Au collège, Gates n’a pas trouvé l’apprentissage « intéressant », a-t-il récemment déclaré sur son « Déconfondre moi » podcast, dans un épisode mettant en vedette le PDG de la Khan Academy, Sal Khan.

« Au début en mathématiques, j’étais un peu paresseux », a déclaré Gates, 67 ans. « Et un enseignant de huitième année a dit: » Comment se fait-il que tu sois si paresseux? Tu pourrais être vraiment bon à ça. J’ai dit: ‘Mais nous ne faisons rien d’intéressant.' »

C’était peut-être une excuse, a-t-il ajouté: « J’avais en quelque sorte cette opinion que moins vous faisiez d’efforts, plus vous étiez cool. »

Mais l’enseignant a repéré un potentiel et en a profité pour encourager Gates à faire des efforts dans son éducation. « Il me donnait des livres à lire et m’aidait vraiment à me pousser un peu », a déclaré Gates. « Cela a fait une énorme différence qu’il ait en quelque sorte pensé que je perdais mon temps. Cela a complètement changé ma vision de l’éducation. »

Environ 75% des adolescents déclarent s’ennuyer en classe, ajoutant que le stress et la fatigue contribuent également à leurs perspectives négatives, un 2020 Étude de Yale trouvé. Les enseignants peuvent impliquer davantage les étudiants en rythmant leurs cours plus efficacement, a écrit Michael Roberto, professeur à l’Université Bryant, dans une Harvard Business School en 2021 article de blog.

« Évitez les longs cours magistraux, qui sont une activité de classe très passive, et choisissez plutôt des activités qui impliquent les étudiants », a écrit Roberto, ajoutant que l’incorporation de courtes vidéos, d’applications de sondage, de travail de groupe et de partage sont d’excellents moyens de retenir l’attention des gens.

Gates a ensuite développé ses compétences en mathématiques et en codage au lycée, avant d’abandonner l’Université de Harvard pour cofonder Microsoft en 1975. Ces jours-ci, une grande partie de ses efforts philanthropiques tournent autour de l’accès à l’éducation et de la qualité de l’enseignement, à la fois dans aux États-Unis et dans le monde.

Dans un avenir proche, l’intelligence artificielle pourrait être en mesure d’aider à pousser les élèves de la même manière que l’enseignant de huitième année de Gates, a-t-il déclaré – empêchant les enfants ayant du potentiel de ne pas être remarqués par des instructeurs occupés et surmenés.

« Je pense que l’IA sera comme un excellent professeur de lycée qui note vraiment votre essai, et vous revenez en arrière et pensez: » OK, je dois intervenir là-bas « », a déclaré Gates.

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez gratuitement CNBC Guide d’investissement de Warren Buffettqui distille le meilleur conseil du milliardaire pour les investisseurs réguliers, les choses à faire et à ne pas faire, et trois principes d’investissement clés dans un guide clair et simple.