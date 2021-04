L’affirmation: Bill Gates travaille pour bloquer le soleil pour empêcher le réchauffement climatique

La richesse de Bill Gates lui a permis de faire un don et d’investir dans des projets à travers le monde – cela a également fait de lui une cible fréquente pour les théories du complot.

Récemment, les utilisateurs des médias sociaux affirment que Gates travaille pour bloquer les rayons du soleil afin de lutter contre le réchauffement climatique.

Un exemple est ce post sur Facebook du 8 avril, qui se lit comme suit: « Permettez-moi de clarifier les choses. Bill Gates travaille sur un moyen de bloquer les rayons du soleil afin d’éviter le réchauffement climatique. D’un autre côté, nous devrions passer à l’énergie solaire. . Alors comment ça marche ??? «

Post déforme un projet de Harvard que Gates finance partiellement

Le message fait référence à l’expérience de perturbation stratosphérique contrôlée de Harvard, soutenue financièrement par Gates. Mais cette affirmation, comme d’autres rapports, déforme la nature du projet.

Le projet tourne autour du concept de géo-ingénierie, des efforts à grande échelle pour réduire les effets du changement climatique – généralement temporairement – sur les océans, les sols et l’atmosphère.

À la base, SCoPeX cherche à mieux comprendre l’efficacité et les risques de la géo-ingénierie solaire. Pour ce faire, les scientifiques doivent déterminer s’il existe des aérosols qui pourraient réduire ou éliminer la perte d’ozone sans augmenter le risque d’autres risques.

L’expérience consiste à lancer un ballon à haute altitude à environ 12 miles dans l’atmosphère, selon son site Web. Une petite quantité de matière est ensuite libérée pour créer une « masse d’air perturbée » d’environ 100 mètres de large et un demi-mile de long. Les instruments portés par le ballon surveillent cette région pour les changements de densité des aérosols, la chimie atmosphérique et la diffusion de la lumière.

En d’autres termes, c’est un projet à très petite échelle, loin des affirmations de changement climatique à son sujet qui ont fait surface sur les réseaux sociaux.

Après que Reuters eut rendu compte de l’effort en décembre 2020, le conservateur Western Journal a publié un article intitulé «Bill Gates’s Savior Complex Spirals Out of Control, Funds Sun-Dimming Plan To Save the Human Race», dans lequel l’auteur décrit le projet comme un menace pour l’humanité.

D’autres rapports qui ont déformé le projet comprenaient un article du tabloïd britannique The Daily Mail, qui mettait en garde contre un désastre potentiel à la suite de l’expérience.

SCoPEx – et la géo-ingénierie en général – sont quelque peu controversés. Cependant, le chercheur SCoPEx et professeur à Harvard David Keith soutient que de telles préoccupations ne sont pas étayées par la science.

«Les gens ont raison de craindre une dépendance excessive aux technofixes. Mais il y a un autre cauchemar: c’est qu’après avoir ramené les émissions à zéro, nous nous rendons compte avec le recul que l’utilisation précoce de la géo-ingénierie aurait pu sauver des millions de vies perdues dans les vagues de chaleur et aider à préserver une partie des monde naturel », a écrit Keith dans un éditorial publié dans le Boston Globe.

Notons également que l’implication de Gates dans le projet SCoPEx est purement financière. Son fonds de recherche subventionnaire, le Fonds pour la recherche innovante sur le climat et l’énergie, finance en partie le projet. SCoPEx est également partiellement financé par le programme Solar Geoengineering Research de Harvard, qui est également financé par des fondations et des donateurs, dont Gates.

Dans un Ted Talk de 2010, Gates a fait valoir que si la société se retrouve dans une position où le réchauffement climatique est suffisamment grave pour que la géo-ingénierie doive être prise au sérieux, elle devrait déjà connaître et comprendre le processus et ses conséquences potentielles.

Notre décision: Faux

L’affirmation selon laquelle Gates travaille sur un moyen de bloquer les rayons du soleil pour empêcher le réchauffement climatique a été notée FAUX. Gates est l’un des bailleurs de fonds de SCoPEx, mais il ne participe pas à la recherche du projet.

De plus, le projet ne fonctionne pas pour bloquer ou atténuer le soleil. Le projet cherche plutôt à comprendre les risques potentiels de la géo-ingénierie.

