Bill Gates n’a pas peur de l’IA et des objectifs d’expédition nets zéro

Bill Gates vient de rejoindre le chœur des grands noms de la tech qui se sont penchés sur la question des risques autour de l’intelligence artificielle. TL ; DR ? Il n’est pas trop inquiet, nous sommes déjà venus ici.

Le magnat des affaires et philanthrope milliardaire a fait valoir son point de vue dans un article sur son blog personnel GatesNotes, dans lequel il a qualifié l’IA de technologie la plus transformatrice que chacun d’entre nous verra de son vivant, devant Internet, les smartphones et les ordinateurs personnels.

Son optimisme est rafraîchissant après des semaines de catastrophisme. Gates appelle à une action rapide mais prudente pour remédier à certains des dommages que l’IA cause déjà à la société, des élections à l’éducation en passant par l’emploi. Le problème est qu’il n’offre rien de nouveau. Lire l’histoire complète.

—Will Douglas Heaven

L’ONU vient de fixer un objectif net zéro pour le transport maritime. Voici comment cela pourrait fonctionner.

Les navires qui sillonnent les océans du monde sont vitaux pour notre économie mondiale – tout, des bananes dans votre cuisine à la voiture dans votre allée, a peut-être voyagé sur un à un moment donné.

Mais tous ces voyages polluent : l’industrie mondiale du transport maritime est responsable de plus d’un milliard de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre chaque année, soit environ 3 % du total mondial.

Un groupe des Nations Unies appelé l’Organisation maritime internationale a convenu plus tôt ce mois-ci de fixer un objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre pour le transport maritime mondial d’ici 2050 ou vers 2050. Mais les experts affirment qu’il existe plus qu’assez d’outils disponibles pour que l’industrie puisse atteindre, ou même dépasser, ces nouveaux objectifs. Lire l’histoire complète.

—Casey Crownhart