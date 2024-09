Bill Gates lié à l’épidémie d’encéphalite aux États-Unis ? – DW – 08/09/2024

Le département de la santé de l’État américain du Massachusetts annoncé Le premier cas d’une personne infectée par l’encéphalomyélite équine de l’Est (EEE) cette année a été signalé à la mi-août. Fin août, l’État voisin du New Hampshire a signalé le premier décès d’une personne infectée en 2024.

L’EEE est transmise par un type spécifique de moustique et, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, la maladie est mortelle dans 30 % des cas. De nombreux survivants souffrent de problèmes neurologiques. Il n’existe actuellement aucun vaccin ni médicament disponible.

Plusieurs États américains ont donc désormais mesures prises pour réduire le risque de piqûres de moustiques, en introduisant des confinements temporaires et localisés et en utilisant des pesticides pour freiner la population de moustiques.

Comme on le voit dans ce post X, un lien entre EEE et Bill Gates est souvent implicite Image: X

Réclamer: Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs font un lien entre les cas actuels d’EEE aux États-Unis et la libération de moustiques génétiquement modifiés élevés par la société Oxitec, sponsorisée notamment par la Fondation Bill & Melinda Gates (ici , ici , ici et ici ).

Un utilisateur de One X commente : « Que se passe-t-il avec Bill Gates et sa ferme à moustiques ? Il y a une recrudescence du virus EEE chez les humains, en particulier dans la région de la Nouvelle-Angleterre ! Ce que je veux dire, c’est que BG a une putain de ferme à moustiques à Medallin, en Colombie, alors oui, ils sont sortis ? »

Sur Facebook, quelqu’un écrit : « L’EEE se propage par les moustiques. Bill Gates a investi dans les moustiques OGM. Quelles sont les chances d’une pandémie soudaine d’EEE aux États-Unis avant la prochaine élection présidentielle ? »

Le milliardaire Bill Gates a-t-il quelque chose à voir avec l’EEE ?

Vérification des faits de DW : FAUX

Le moustique est l’un des insectes les plus dangereux au monde. Les femelles, qui piquent uniquement, peuvent transmettre différents types d’agents pathogènes, notamment des virus et des parasites. Chaque année plus de 700 000 personnes meurent dans le monde des maladies transmises par les moustiques.

Pour lutter contre ce problème de santé publique, la Fondation Bill et Melinda Gates soutient entre autres l’entreprise Oxitec, qui expérimente des moustiques génétiquement modifiés. En 2020, l’entreprise de biotechnologie a officiellement a reçu la permission de libérer des moustiques élevés en laboratoire, même s’ils devaient être géographiquement limités à la Floride. L’objectif est de réduire la population de nuisibles.

« Les moustiques mâles seront génétiquement modifiés pour être stériles, de sorte que lorsqu’une femelle s’accouple avec un mâle stérile, il n’y aura pas de progéniture viable. Au fil du temps, cela diminue les populations de moustiques, et cela a été utilisé avec succès au Brésil », a déclaré Amesh Adalja du Centre de sécurité sanitaire de l’Université Johns Hopkins.

De telles méthodes de recherche sont étudiées depuis un certain temps et d’autres animaux stériles, tels que des vers irradiés en agriculture, ont également été utilisés.

Seules les moustiques femelles transmettent l’EEE

Oxitec a confirmé à DW qu’aucun moustique génétiquement modifié n’avait été relâché dans le Massachusetts. Le dernier relâché a eu lieu en Floride, en novembre 2023, ce qui signifie que les moustiques génétiquement modifiés peuvent difficilement être liés à l’épidémie actuelle d’EEE en termes d’espace et de temps. Et comme les animaux sont des mâles et ne piquent pas, ils ne pourraient de toute façon pas transmettre l’EEE eux-mêmes.

Seules les moustiques femelles transmettent des maladies, car les mâles ne piquent pas Image : James Gathany/AP/picture alliance

Le virus existait déjà bien avant l’utilisation de moustiques génétiquement modifiés. « Nous le connaissons depuis 90 ans. Ce n’est donc pas un nouveau virus. Il est transmis par les moustiques. Il est endémique dans notre région et, de temps à autre, lorsque les conditions sont réunies, nous assistons à des épidémies périodiques », explique le Dr Philip M. Armstrong, directeur scientifique du Centre de biologie vectorielle et des maladies zoonotiques du Connecticut.

« L’été a été relativement humide et chaud, ce qui a créé des conditions idéales pour la reproduction des moustiques », a-t-il ajouté. « En particulier pour le moustique qui transmet le virus triple E, qui vit dans les habitats marécageux d’eau douce de notre région. »

Bill Gates, cible fréquente des théories du complot

Bill Gates a souvent été la cible de désinformation et de mythes conspirationnistes. Par exemple, les utilisateurs des réseaux sociaux soupçonnaient également les moustiques génétiquement modifiés Oxitec d’être à l’origine de l’attaque. Épidémie de dengue au Brésil au début de l’année et les cas de paludisme aux États-Unis en 2023.

Pendant la pandémie de COVID-19, le fondateur de Microsoft a été accusé d’avoir secrètement implanté puces électroniques avec le vaccin contre la COVID-19 . Et de fausses nouvelles ont circulé en Inde selon lesquelles il était jugé pour avoir testé illégalement des vaccins contre la polio sur des enfants.

Bill Gates, l’une des personnes les plus riches du monde, a fondé la Fondation Bill & Melinda Gates avec son ex-femme, Melinda Gates. Il s’agit de la plus grande fondation privée au monde. Depuis sa création en 2017, elle a investi des dizaines de milliards d’euros dans le monde entier dans des milliers de projets et d’organisations du secteur de la santé, notamment dans des programmes de vaccination et dans la recherche sur les vaccins.

L’influence bien réelle de Gates sur les soins de santé mondiaux est l’une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens sont méfiants et alimentent la désinformation. Le milliardaire est une cible pour les mythes du complot qui l’entourent. Un profond scepticisme à l’égard des élites de la société est une caractéristique typique de tels récits.

Cet article a été écrit à l’origine en allemand.