Bill Gates joue au pickleball depuis 50 ans de plus que le reste d’entre nous

Pickleball est partout dans les nouvelles maintenant. En février, il a été nommé le sport à la croissance la plus rapide de l’année pour la deuxième année consécutive. Décrit comme un mélange de tennis, de badminton et de ping-pong, le jeu se joue avec des raquettes, des filets et une petite balle. Mais ce n’est pas nouveau pour le philanthrope milliardaire et co-fondateur de Microsoft Bill Gates, qui a expliqué dans une vidéo publiée mardi qu’il était un “pickler” depuis 50 ans.

“Malgré ses termes idiots et son nom amusant, le pickleball est en fait un jeu assez sophistiqué”, a déclaré Gates. “C’est facile à apprendre. Les gens disent ça de beaucoup de sports, mais dans le cas du pickleball, c’est vrai.”

Gates ne plaisante pas avec les “termes idiots”. Les phrases de pickleball incluent “dink” (un coup doux frappé sur un rebond), “cuisine” (partie de la cour) et “célibataires maigres” (un exercice à deux).

Dans la vidéo, il partage des photos vintage fanées de versions plus jeunes de lui-même jouant au jeu.

Le pickleball a été inventé en 1965 sur l’île de Bainbridge, dans l’État de Washington, non loin de la ville natale de Gates, Seattle. Son père, Bill Sr., était ami avec les trois inventeurs du jeu : Bill Bell, Barney McCallum et Joel Pritchard, a déclaré Gates. Pritchard devint plus tard lieutenant-gouverneur de Washington. Selon USA Pickleball, le jeu a été inventé un jour où les familles ne trouvaient qu’une partie d’un set de badminton, donc improvisé avec des raquettes de ping-pong et une balle perforée.

“Il a été complètement localisé à Seattle”, a déclaré Gates. “C’est donc assez étonnant que 50 ans après son invention, il commence à décoller et ait maintenant un élan incroyable.”