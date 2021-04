Combinaison: Jeff Bezos (L), Elon Musk (C) et Bill Gates (R).

Le changement climatique semble être une priorité pour les milliardaires de la technologie comme Elon Musk, Jeff Bezos et Bill Gates, mais certains se demandent s’ils concentrent leurs efforts sur les bons domaines.

D’une manière générale, les trois milliardaires technologiques les plus riches – qui se classent parmi les cinq personnes les plus riches de la planète – tentent tous de développer de nouvelles technologies capables de réduire les émissions de dioxyde de carbone dans le monde.

Musk se concentre largement sur le financement des technologies de capture du carbone, Gates est particulièrement optimiste sur l’énergie nucléaire et Bezos a créé un «fonds Bezos Earth» dédié. Tous croient que la technologie a un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le changement climatique et ils font tout leur possible pour s’assurer qu’ils repoussent les limites en matière de technologie climatique.

«Ils pensent fondamentalement à la ‘manière d’Iron Man’, c’est-à-dire que nous pouvons construire la technologie pour nous innover à partir d’elle», a déclaré Christian Kroll, fondateur et PDG du moteur de recherche Ecosia, lors d’un appel vidéo à CNBC, ajoutant qu’ils devrait se concentrer davantage sur la plantation d’arbres.

« Aucune technologie n’y arrivera jamais », a-t-il déclaré en référence aux arbres. «Et en plus de cela, vous obtenez tellement de choses gratuitement. Vous obtenez un sol fertile, vous faites quelque chose contre la crise de la biodiversité, et vous aidez le cycle de l’eau afin que vous ayez moins de sécheresses et moins d’inondations . «

Les émissions mondiales de dioxyde de carbone ont grimpé en flèche au cours des 100 dernières années, entraînant un réchauffement planétaire et un changement climatique sans précédent.

Il est bien connu que les arbres comptent parmi les machines de captage du carbone les plus efficaces au monde. Ils éliminent le dioxyde de carbone de l’atmosphère par une réaction chimique connue sous le nom de photosynthèse où ils transforment le gaz en énergie qu’ils utilisent pour se développer. Les arbres Empress, par exemple, peuvent absorber environ 103 tonnes de carbone par an et par acre.

Douze des 20 meilleures solutions climatiques concernent soit l’agriculture, soit les forêts, selon le projet Drawdown à but non lucratif pour le climat, qui est basée à San Francisco.

La semaine dernière, le prince William de Grande-Bretagne a souligné l’importance d’investir dans la nature pour lutter contre le changement climatique et protéger notre planète.

« Nous devons investir dans la nature par le reboisement, une agriculture durable et le soutien d’océans sains, car cela est l’un des moyens les plus rentables et les plus efficaces de lutter contre le changement climatique », a-t-il déclaré.

« Il supprime le carbone de l’atmosphère, aide à construire des communautés plus résilientes, s’attaque à la perte de biodiversité et protège les moyens de subsistance des gens. Ceci est crucial si nos enfants et petits-enfants doivent vivre de manière durable sur notre précieuse planète. »

Jack Kelly, fondateur d’Open Climate Fix et ancien chercheur du laboratoire d’IA DeepMind appartenant à Alphabet, a déclaré à CNBC qu’un mélange d’approches était nécessaire. « Je pense que nous avons besoin d’un large éventail d’interventions, à la fois technologiques et de reboisement », at-il déclaré.

Les arbres et le reboisement, cependant, sont relativement bas sur la liste de l’agenda des milliardaires technologiques, selon Kroll.

Alors que les milliardaires de la technologie ne seraient pas nécessairement capables de « résoudre » le changement climatique en plantant plus d’arbres, ils pourraient avoir un « impact massif » s’ils consacraient plus de leur capital à cette question, a-t-il déclaré.

Selon le Indice Bloomberg Billionaire, Le fondateur d’Amazon Bezos vaut 197 milliards de dollars, le fondateur de Tesla Musk vaut 181 milliards de dollars et le fondateur de Microsoft Gates vaut 145 milliards de dollars.

Les représentants de Musk et Gates n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC, tandis qu’un représentant de Bezos a refusé de commenter.