Bill Gates fait un don de 6 milliards de dollars à une association caritative et veut sortir de la liste des personnes les plus riches du monde

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, s’était engagé plus tôt ce mois-ci à donner toute sa richesse à sa fondation philanthropique pour finalement être exclu de la liste des personnes les plus riches du monde. Maintenant, près d’une semaine après le partage du tweet le 13 juillet, il a été rapporté que l’homme de 66 ans avait donné des actions d’une valeur de plus de 6 milliards de dollars la semaine dernière à sa fondation caritative.

Selon les documents de la SEC consultés par Business Insider, l’homme d’affaires américain a fait don de près de 5,2 milliards de dollars d’actions de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada à la Fondation Bill & Melinda Gates. Le rapport mentionne également que le co-fondateur de Microsoft a également cédé 995 millions de dollars d’actions de Deere & Co. à la fondation jeudi, selon les documents déposés la semaine dernière. Business Insider rapporte que plus de 3 millions d’actions ont été transférées du véhicule d’investissement de Gates, Cascade Investment LLC, à l’organisation privée à but non lucratif.

Cela survient après que le co-fondateur de la société de technologie a tweeté : “J’ai l’obligation de restituer mes ressources à la société de manière à avoir le plus grand impact pour réduire la souffrance et améliorer les vies”. Gates avait également écrit: “J’espère que d’autres personnes occupant des postes de grande richesse et de privilèges interviendront également en ce moment.”

J’ai l’obligation de restituer mes ressources à la société de manière à avoir le plus grand impact pour réduire la souffrance et améliorer les vies. Et j’espère que d’autres personnes occupant des postes très riches et privilégiés interviendront également en ce moment. – Bill Gates (@BillGates) 13 juillet 2022

Il convient de noter que malgré ses dons importants, Gates est toujours la cinquième personne la plus riche du monde, selon les classements Bloomberg et Forbes. Selon Bloomberg, il est derrière Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault et l’Indien Gautam Adani. L’indice Bloomberg Billionaires souligne que la richesse personnelle de l’homme d’affaires indien a dépassé 112,5 milliards de dollars (près de 9 lakh crore Rs), dépassant la valeur nette de Bill Gates de 230 millions de dollars (1 830 crore Rs). Le fondateur d’Adani Group est un conglomérat basé à Ahmedabad qui a des intérêts dans la logistique, l’électricité, l’énergie, les produits emballés et, plus récemment, le ciment. Pour marquer son 60e anniversaire en juin, Adani s’est engagé à faire un don de Rs 60 000 crore à des causes sociales.

Gates et Melinda French, qui ont divorcé l’année dernière, continuent d’être les membres clés de leur organisation philanthropique. La fondation a annoncé plus tôt ce mois-ci un engagement à augmenter ses dons annuels à 9 milliards de dollars d’ici 2026.

