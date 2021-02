Bill Gates fait l’éloge d’un activiste vert et appelle à l’action contre le changement climatique

Le technologue et philanthrope Bill Gates, parlant des dangers du changement climatique dans une conversation avec Alok Sharma, président de la COP26 Climate Conference, a déclaré qu’il était important que le climat soit une question bipartite car «nous devons plafonner trente ans de progrès, pas seulement quatre ans ».

S’exprimant lors du Jaipur Literature Festival (JLF), la session a commencé par une introduction à la mission de Gates de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 51 millions de tonnes à zéro d’ici 2050, et à propos de son livre, « The Solutions We Have and The Breakthroughs We Need ».

Parlant du fait que le président américain Biden et son administration accordent la priorité au changement climatique et enrôlent des militants pour le climat pour aider à créer des politiques, Gates a déclaré que le changement climatique était un problème trop important et qu’il ne pouvait pas être résolu sans que les gouvernements ne le conduisent.

Applaudissant et encourageant les jeunes dans leurs efforts continus, Gates a ajouté: «Je pense que nous pouvons donner à la jeune génération le crédit que dans ce cycle politique, il [climate] a été plus discuté, de loin, qu’à n’importe quel moment de notre histoire.

Parlant de la nécessité pour les partis politiques de donner la priorité à cette question, il a déclaré: «Nous voulons que le climat soit une question bipartite parce que nous devons plafonner trente ans de progrès, pas seulement quatre ans.

Lorsqu’on lui a demandé des conseils sur la manière dont les jeunes peuvent aider, il a répondu: «Je ne suis pas un expert en plaidoyer. J’ai une admiration incroyable pour des gens comme Greta [Thunberg]… Nous avons besoin de cette attention pour s’intensifier et rester très, très élevés pendant les trente ans. Vous savez que différentes parties peuvent être au pouvoir dans différents pays et pourtant, nous ne pouvons pas les laisser échapper à cette cause. «

En tant qu’individus, Bill a exhorté les gens à utiliser leur voix politique, leur pouvoir d’achat avec conscience et à pousser les entreprises pour lesquelles ils travaillent à faire de même. Il a admis: «Ce sont vraiment les industries du carburant d’aviation, de l’acier et du ciment que si vous ne prenez que ces trois-là, vous vous retrouvez à près de 20 p. 100 des émissions. Ce sont ceux qui ne sont toujours pas suffisamment concentrés. » Plus d’une fois, il a averti que « si votre objectif est nul, vous ne pouvez rien sauter. »

Soulignant le besoin vital et urgent d’innovation dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il a déclaré: «Il est très nouveau pour le monde d’avoir besoin d’innovation avant une date limite. Normalement, nous laissons simplement aller l’innovation et certains domaines vont mieux que prévu et certains sont beaucoup plus difficiles. Et pourtant, d’ici 2050, si nous n’atteignons pas zéro, l’élévation de température sera si dommageable que la vie s’aggravera en fait pour les humains et la plupart des écosystèmes naturels. Alors, vous devez réfléchir, comment pouvez-vous accélérer l’innovation? »

Gates a déclaré que le Premier ministre indien Narendra Modi était fermement en faveur de la réduction des émissions. «PM Modi a en fait nommé cette initiative Mission Innovation.» Gates a expliqué qu’en termes d’émissions futures et de souffrances futures, l’Inde est paradigmatique. «Si nous ne les aidons pas et ne les impliquons pas, alors tout cela ne va pas bien.»

Il a souligné que tout le monde doit coopérer, car peu importe où les émissions ont lieu, cela affecte le monde entier.

Alors que la discussion se déplaçait vers la pandémie, Gates a répondu: «Certains épidémiologistes ont déclaré que Covid a été la période la plus collaborative de leur vie. Comment pouvons-nous convertir cette collaboration autour de cela au changement climatique, avant que le problème ne s’aggrave? » Bill y voyait un signe prometteur que «même ces [US] Les sociétés pharmaceutiques proposent de laisser les fabricants indiens se procurer le vaccin. »

Si le progrès, l’innovation et l’action ne tirent pas parti des résultats, Gates a averti que dans dix ans, nous pourrions avoir une vision très cynique de cette chose. Cela dit, il a également ajouté: «Je pense que les gens veulent s’associer à quelque chose de plus que leur propre réussite individuelle. Donc, il y a presque un engagement religieux envers la Terre et ce que nous faisons pour les générations futures.