Bill Gates fait don de 20 milliards de dollars à la Fondation Bill et Melinda Gates

Bill Gates a annoncé mercredi qu’il ferait don de 20 milliards de dollars à la Fondation Bill & Melinda Gates ce mois-ci alors que l’agence prévoit d’augmenter ses dépenses.

“Plusieurs énormes revers mondiaux au cours des dernières années ont laissé beaucoup de gens découragés et se demandent si le monde est destiné à empirer”, a déclaré le co-fondateur de Microsoft, qui est le quatrième personne la plus riche du mondedit dans un tweeter.

Gates a souligné la pandémie de Covid-19 en cours, les revers en matière d’égalité des sexes et de santé des femmes, le changement climatique et la guerre de la Russie contre l’Ukraine comme certains des principaux problèmes auxquels le monde est actuellement confronté.

“J’espère qu’en donnant plus, nous pourrons atténuer certaines des souffrances auxquelles les gens sont confrontés en ce moment et aider à réaliser la vision de la fondation de donner à chaque personne la chance de vivre une vie saine et productive”, a déclaré Gates dans un déclaration l’annonce de l’engagement.

La fondation prévoit désormais d’augmenter ses dépenses annuelles à 9 milliards de dollars d’ici 2026, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Le don porte la dotation de la fondation à environ 70 milliards de dollars, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Depuis son lancement en 2000, la Fondation Bill & Melinda Gates est l’une des organisations philanthropiques les plus riches au monde. Gates a démissionné de son rôle quotidien chez Microsoft en 2008 afin de consacrer plus de temps à l’organisation à but non lucratif.

Bill et Melinda Gates, peu de temps après avoir annoncé leur séparation, ont promis 15 milliards de dollars à l’organisation en juillet dernier.

