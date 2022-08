Bill Gates explique l’idée “sauvage” d’Internet à un public qui rit dans une vidéo virale de 1995

Bill Gates est apparu dans le Late Show With David Letterman en 1995 et a tenté d’expliquer ce qu’est Internet à un public qui rit. Internet en était encore à ses balbutiements et n’était pas capable de la plupart de ce qu’il est capable de réaliser aujourd’hui ; même ainsi, à un moment donné, Letterman a dit: “C’est fou ce qui se passe.” Lorsque Letterman a demandé à Gates ce qu’est Internet, le co-fondateur de Microsoft a répondu: «Un endroit où les gens peuvent publier des informations. Ils peuvent avoir leur propre page d’accueil, les entreprises sont là, les dernières informations.

Letterman n’était pas entièrement convaincu de la nécessité d’Internet. Discutant de la possibilité d’entendre un match de baseball sur votre ordinateur, il a demandé: “… Est-ce que la radio sonne une cloche?” Lorsque Gates a expliqué la “petite différence” d’entendre le match quand vous le souhaitez, Letterman a plaisanté, “[Do] les magnétophones vous disent quelque chose ? »

Au cours de l’épisode, Gates a également prédit l’avènement de l’intelligence artificielle et comment les ordinateurs pourraient en venir à “penser” par eux-mêmes. Il a qualifié l’idée d’un ordinateur intelligent de “pensée très effrayante” et à ce jour, il soutient que l’intelligence artificielle est à la fois prometteuse et dangereuse, selon un rapport de CNBC. Sur la façon d’exécuter l’IA, Gates a déclaré: «Cela s’avère être un problème très difficile. En fait, il n’y a eu presque aucun progrès à ce sujet, donc personne ne sait ce qui se passera. Certaines personnes pensent que cela n’arrivera jamais.

Il a également expliqué à Letterman comment on pouvait trouver d’autres personnes ayant les mêmes intérêts que les leurs sur Internet. Nous sommes passés de là à l’ère des guerres sur Twitter, et du vivant de Gates et de Letterman !

