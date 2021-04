Le philanthrope milliardaire Bill Gates a exhorté le Royaume-Uni à restaurer son budget d’aide à l’étranger dès que possible, affirmant qu’il était d’une « importance critique » pour acheminer les vaccins vers les pays en développement.

Le fondateur de Microsoft a déclaré que les électeurs britanniques devraient être « très fiers » du rôle que leur pays a joué en soutenant Gavi – l’alliance internationale du vaccin.

Cependant, il a déclaré que son impact serait diminué à moins que l’engagement de dépenser 0,7% du revenu national pour l’aide – qui a été temporairement réduite en raison des effets économiques de la pandémie – ne soit rétabli.

« Plus vite le Royaume-Uni pourra ramener son niveau d’aide à 0,7 pour cent, mieux ce sera », a-t-il déclaré dimanche à l’émission Sophy Ridge de Sky News.

« Il a été le plus fervent partisan de la promotion des vaccins et de l’éradication de la poliomyélite et avec les réductions, nous ne pourrons pas en faire autant, j’espère que cela sera rétabli car il est d’une importance cruciale. »

M. Gates s’est dit convaincu que les niveaux d’infection par Covid seraient réduits à « de très petits nombres » d’ici la fin de 2022 à mesure que les vaccins deviendraient de plus en plus disponibles dans le monde.

Il a dit que dans « les trois ou quatre prochains mois », les Etats-Unis et d’autres pays développés commenceront à avoir des excès de vaccins qu’ils pourront partager avec le monde en développement.

« Au cours du reste de l’année, les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres seront en mesure de s’assurer que les vaccins sont désormais envoyés dans les pays en développement », a-t-il déclaré.

«Parce que de nombreux vaccins ont fonctionné, bien que nous examinions actuellement certains des effets secondaires et que nous nous assurions de pouvoir les traiter et qu’ils sont très rares, cette bonne nouvelle signifie que nous pourrons en fournir d’autres.

«L’autre bonne nouvelle est que le taux de mortalité réel dû à cette épidémie dans les pays les plus pauvres est en fait assez bas.

« Donc, les endroits où vous voulez faire vacciner tout le monde de plus de 60 ans, comme l’Afrique du Sud, le Brésil, deviendront une priorité juste dans les trois ou quatre prochains mois … lorsque les États-Unis entreront dans cette position excessive. »

M. Gates a déclaré que c’était une « bonne chose » que les pays riches aient pu vacciner leurs populations âgées car elles avaient généralement été plus durement touchées que les pays en développement.

«Le fait que nous vaccinions maintenant des jeunes de 30 ans au Royaume-Uni et aux États-Unis et que nous n’ayons pas tous les 60 ans au Brésil et en Afrique du Sud (vaccinés), ce n’est pas juste, mais dans les trois ou quatre mois, l’allocation de vaccins sera versée à tous les pays qui connaissent l’épidémie très grave. »