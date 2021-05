Bill Gates était réputé pour son comportement douteux avant le divorce

Au moment où Melinda French Gates a décidé de mettre fin à son mariage de 27 ans, son mari était mondialement connu comme un pionnier du logiciel, un milliardaire et un philanthrope de premier plan.

Mais dans certains cercles, Bill Gates s’était également forgé une réputation de conduite douteuse dans les milieux de travail. Cela attire un nouvel examen au milieu de la rupture de l’un des couples les plus riches et les plus puissants du monde. En 2018, Mme French Gates n’était pas satisfaite du traitement par son mari d’une plainte pour harcèlement sexuel non divulguée contre son gestionnaire de fonds de longue date, selon deux personnes proches du dossier. Après que M. Gates ait décidé de régler l’affaire de manière confidentielle, Mme French Gates a insisté sur une enquête extérieure. Le gestionnaire financier, Michael Larson, reste dans son travail. Au moins à quelques occasions, M. Gates a poursuivi des femmes qui travaillaient pour lui chez Microsoft et à la Fondation Bill et Melinda Gates, selon des personnes ayant une connaissance directe de ses ouvertures.

En 2019, le conseil d’administration de Microsoft, au sein duquel M. Gates siégeait, a ouvert une enquête sur l’un de ces cas après avoir été informé qu’il avait «cherché à nouer une relation intime avec un employé de l’entreprise en 2000», Frank X. Shaw , a déclaré dimanche un porte-parole de Microsoft. Le conseil a engagé un cabinet d’avocats pour enquêter. L’année suivante, M. Gates a démissionné du conseil d’administration de Microsoft. Le Wall Street Journal a rapporté l’incident de 2000 et l’enquête du conseil. « Il y a eu une liaison il y a près de 20 ans qui s’est terminée à l’amiable », a déclaré Bridgitt Arnold, porte-parole de M. Gates. «La décision de Gates de quitter le conseil d’administration n’était en aucun cas liée à cette question.» Et puis il y a eu Jeffrey Epstein, que M. Gates a connu à partir de 2011, trois ans après que M. Epstein, accusé de trafic sexuel de filles, ait plaidé coupable d’avoir sollicité la prostitution d’un mineur. Mme French Gates avait exprimé son inconfort avec le fait que son mari passe du temps avec l’agresseur sexuel, mais M. Gates a continué de le faire, selon des personnes qui étaient présentes ou informées des réunions avec les deux hommes. Ainsi, en octobre 2019, lorsque la relation entre M. Gates et M. Epstein a éclaté à la vue du public, Mme French Gates était mécontente. Elle a embauché des avocats spécialisés en divorce, déclenchant un processus qui a culminé ce mois-ci avec l’annonce de la fin de leur mariage.

On ne sait pas dans quelle mesure Mme French Gates était au courant du comportement de son mari ou dans quelle mesure cela a contribué à leur rupture.

L’annonce de leur divorce a attiré l’attention sur un mariage dont la dissolution a de grandes implications sociales et financières. Plusieurs personnes ont déclaré que pendant leur mariage, M. Gates avait adopté un comportement lié au travail qui, selon elles, était inapproprié pour une personne à la tête d’une grande société cotée en bourse et de l’une des philanthropies les plus influentes au monde. Mme Arnold a contesté la qualification de sa conduite et le divorce du couple. «Il est extrêmement décevant qu’il y ait eu autant de contre-vérités publiées sur la cause, les circonstances et le calendrier du divorce de Bill Gates», a déclaré Mme Arnold. «Votre description de ses rencontres avec Epstein et d’autres sur la philanthropie est inexacte, y compris qui y a participé», a-t-elle poursuivi. «De même, toute affirmation selon laquelle Gates a parlé de son mariage ou de Melinda de manière désobligeante est fausse. L’allégation de mauvais traitements infligés aux employés est également fausse. Les rumeurs et les spéculations entourant le divorce de Gates deviennent de plus en plus absurdes, et il est regrettable que des personnes qui ont peu ou pas de connaissance de la situation soient qualifiées de «sources». » M. Gates et Mme French Gates se sont rencontrés au travail. Il était techniquement son patron. Il dirigeait Microsoft et elle a commencé à y travailler en 1987 en tant que chef de produit l’année après avoir obtenu son diplôme universitaire. Tout au long de leur relation, les deux ont joué les aspects mignons de leur romance au bureau. Il a flirté avec elle lorsqu’ils se sont assis ensemble lors d’une conférence, puis lui a demandé de sortir quand ils se sont croisés dans un parking d’entreprise, selon Mme French Gates, qui a décrit les débuts de leur relation pendant une apparition publique en 2016. Longtemps après leur mariage en 1994, M. Gates poursuivait à l’occasion des femmes au bureau. En 2006, par exemple, il a assisté à une présentation d’une employée de Microsoft. M. Gates, qui était à l’époque président de la société, a quitté la réunion et a immédiatement envoyé un e-mail à la femme pour l’inviter à dîner, selon deux personnes proches de l’échange.

«Si cela vous met mal à l'aise, faites comme si cela ne s'était jamais produit», a écrit M. Gates dans un e-mail, selon une personne qui l'a lu au New York Times.

Ce que vous devez savoir sur les masques, les vaccinations et le retour au bureau.

Les actions de Discovery et d'AT & T bondissent après l'annonce de leur accord. La femme était en effet mal à l'aise, ont déclaré les deux personnes. Elle a décidé de faire comme si cela ne s'était jamais produit. Un an ou deux plus tard, M. Gates était en voyage à New York au nom de la Fondation Gates. Il voyageait avec une femme qui travaillait pour la fondation. Debout avec elle à un cocktail, M. Gates a baissé la voix et a dit: «Je veux vous voir. Voulez-vous dîner avec moi? selon la femme. La femme, qui a parlé sous couvert d'anonymat parce qu'elle ne voulait pas de l'attention du public associée à la description d'une avancée indésirable, a déclaré qu'elle se sentait mal à l'aise mais a ri pour éviter de répondre. Six employés actuels et anciens de Microsoft, la fondation et la société qui gère la fortune des Gates ont déclaré que ces incidents, et d'autres plus récemment, ont parfois créé un environnement de travail inconfortable. M. Gates était connu pour ses approches maladroites envers les femmes dans et hors du bureau. Son comportement a alimenté le bavardage généralisé parmi les employés sur sa vie personnelle. Certains employés ont déclaré que s'ils désapprouvaient le comportement de M. Gates, ils ne le considéraient pas comme un prédateur. Ils ont dit qu'il n'avait pas fait pression sur les femmes pour qu'elles se soumettent à ses avances pour le bien de leur carrière, et il semblait avoir l'impression qu'il donnait aux femmes l'espace pour refuser ses avances. Même ainsi, les actions de M. Gates allaient à l'encontre du programme d'autonomisation des femmes que Mme French Gates promouvait sur la scène mondiale. Le 2 octobre 2019, par exemple, elle a déclaré qu'elle dépenserait 1 milliard de dollars pour promouvoir «le pouvoir et l'influence des femmes aux États-Unis».